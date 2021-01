Tormenta sobre Washington

"Los conservadores hacen un trato con el diablo". Con esas palabras, hace hoy casi cinco años, se proclamaba lo ocurrido desde las páginas de Opinión del legendario Washington Post. Fue el título de un excelente artículo de Michael Gerson, un prestigioso columnista estadounidenses, antiguo asistente del presidente George W. Bush: "Conservatives make a deal with the devil" no solo fue un artículo excelente. Fue también un texto absolutamente premonitorio, en su advertencia sobre los peligros que para los Estados Unidos y el GOP, el Partido Republicano, representaba aquel inquietante pacto que se acababa de suscribir entre el magnate inmobiliario Donald J. Trump y los líderes del otrora venerable partido. Fue publicado en la edición digital del Washington Post del pasado 16 de mayo de 2016 a las 20:01, hora de la Costa Este de los Estados Unidos.

Como ya dejé escrito con las palabras que siguen en un comentario que publiqué aquella misma semana en estas hospitalarias páginas de "La Opinión de Málaga", el texto de Gerson fue más que brillante: "Pues además de inteligente era honesto y valiente. Como fueron brillantes, honestos y valientes los trabajos de investigación de aquellos dos jóvenes periodista norteamericanos, también del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward. A los que leía casi diariamente en 1974, en una lejana e inolvidable primavera americana, mientras ellos desarbolaban con eticidad y pundonor profesional las patologías de la corrupta presidencia de Richard Nixon. El que fuera el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos de América, también de triste memoria."

Añadí en mi artículo que "uno de aquellos líderes republicanos que ahora se postran con una discreta repugnancia ante Trump, dijo en otros momentos de mayor lucidez y valentía que el candidato no estaba preparado para ser el presidente de los Estados Unidos. "Ni moralmente ni intelectualmente". Aquel líder del GOP republicano es Peter King, el congresista en ejercicio más antiguo de Nueva York."

Fue un momento emocionante. Cuando este pasado jueves, a las 9 de la mañana, Karin Giannone, presentadora de las "World News" de la todavía augusta BBC y antigua alumna de la Universidad de Cambridge, nos informaba de que la "House Speaker" del Congreso de los Estados Unidas, la señora Nancy Pelosi, había anunciado los resultados de una votación importante. La que en la cámara abriría, por segunda vez, el camino a una posible destitución del presidente Donald J. Trump: 232 votos a favor del "impeachment" y 197 en contra. Entre los primeros había varios votos de miembros del Partido Republicano. Al final de su intervención, la rubricó con estas palabras la veterana parlamentaria del Partido Demócrata: "Nadie está por encima de las leyes".

Me encontraba en ese momento a un par de metros de un libro que conservo desde hace más de medio siglo en la modesta biblioteca en la que vivo: "Tormenta sobre Washington". Me he permitido utilizar su título para encabezar este artículo. En realidad el título que figura en la obra original es "Advise and Consent". Con el que se hizo merecidamente famosa en todo el mundo. Es el autor de esta voluminosa novela (808 páginas) el que fuera un muy influyente escritor y periodista norteamericano de aquella época, Allen Drury. Mi ejemplar, en muy buen estado, es la primera versión publicada en España. Fue editada en 1962 por Plaza & Janés. Años después la leí en inglés. Puedo dar fe de la excelente traducción al español de Miguel Gimenez Sales. Hace unos pocos días, en Canal Sur Televisión, tuvieron el acierto de reponer el espléndido film que inspiró el libro. Es de agradecer.