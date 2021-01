No eran ni las ocho de la mañana cuando me telefoneó un amigo. «Se suspende el almuerzo», me dijo lacónico. Mi amigo es ciertamente singular, aunque ensalza mucho la pluralidad, así que no descarto que me llamase únicamente para colocarme la palabra «lacónico». Lacónico con grelos, pensé para mis adentros. Se suspende el almuerzo, repitió. Colgó rápido. Yo, aún en la cama, somnoliento y cansado recibí la noticia con resignación. Pero cuando estaba en la ducha y el agua tibia recorría mis tibias y mis peronés, caí en la cuenta de que no sabía a qué almuerzo se refería. Ni con quién. Ni cuándo. Tal vez era un almuerzo con él, a solas. Quizás se trataba de una comida con mi interlocutor y varios compañeros más. O puede que fuese un almuerzo importante con un notable o una sobresaliente dentro de semanas. El caso es que me vi libre del compromiso, cosa que siempre me agrada. Cada vez que contraigo un compromiso contraigo un peso y a veces los pantalones no me abrochan de lo lleno que estoy de compromisos. Entonces me hago el loco algunos días o pego la espantada o saco fuerzas de donde no las tengo y anulo algo. Así que adelgazo y me vuelven a entrar los pantalones. Pero ya es tarde porque como no voy a ir a ningún sitio no me hace falta ponerme pantalones. Salí de la ducha, hombre claro, no iba a quedarme todo el día en remojo. Me vestí, hice un café y un par de tostadas y desayuné plácidamente antes de irme a trabajar. Una vez en la oficina, comencé mi labor. La hora de comer se iba acercando. Y yo no sabía dónde iba a comer. Así que imaginé que el almuerzo anulado era hoy. En un rato. Pude de esta forma elegir sitio. Elegante. Y vino y menú y postre. Pude también, imaginariamente, ponerme agrio con el petulante jefe de sala y hasta entrar a la cocina a felicitar al cocinero palmeándole la espalda. Muy buenas las albóndigas, chavalote. Imaginariamente. Me hice acompañar en mi imaginario por quien me dio la gana, que también me dio un abrazo al despedirse. Imaginé que me invitaban. Y pese a la pesadez de estómago, aquí estoy en la cama. No son ni las ocho de la mañana y ya me está sonando el teléfono.