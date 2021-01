La aponía

Palabras del filósofo Gustavo Bueno: «El gremio es el refugio de los cobardes. El gremio es el sucedáneo de la sociedad. La sociedad ideal no es la utopía, la sociedad ideal es el gremio, es el lobby. Es en el gremio donde el ser humano se encuentra más feliz cuando decide renunciar a la lucha y renunciar a la libertad. El que busca la felicidad, debe saber que la felicidad implica lo contrario. Una felicidad eterna sería demasiado aburrida. Bernard Soo decía: «No hay nada más horrible que 5 días de felicidad. No se lo deseo ni a mi peor enemigo.» También Epicuro ratifica estas palabras en su famosa doctrina de la «aponía», en donde el placer (la felicidad), es la cesación del dolor.» Gotthold Ephraim Lessing decía: «Si un día Dios me diera a escoger entre dos sendas: la felicidad, la paz y la del trabajo, del dolor, la investigación. Yo le diría: «Dame el segundo camino y quédate tú con el primero». Todo el mundo tiene derecho a buscar la felicidad, pero lo importante a tener en cuenta son los medios. Y en tal sentido cabría preguntarse: «¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ser felices? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a vender por conseguir esa felicidad imaginaria que la sociedad nos ofrece?».

VENANCIO RODRÍGUEZ SANZ

Málaga