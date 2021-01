Este de más arriba debería de ser el grito unánime del pueblo llano, ese que recibe las dentelladas sin piedad del virus, para que les vacunen sin dilaciones. Tememos los mayores que si esperamos que nos den cita en el centro de salud más próximo podemos fenecer en el intento (nunca mejor expreso al aserto) antes que nos llamen, cuanto más que serán dos veces las que hemos de acudir para la inoculación. Una pregunta nos asalta: ¿Se exige una formación explícita para que alguien pueda inyectarnos la substancia salvadora? No creo que quienes suspiramos por el pinchazo salvador exijamos comprobar el vademécum del que nos practica la inoculación supuestamente salvadora.

Que nos vacunen los veterinarios, lo sanitarios del Ejército, los farmacéuticos y los dentistas; en definitiva, todo quisque que por su profesión tenga algo que ver, por mínima que sea, con la salud de las personas y los antídotos que vengan a solucionar sus dolencias, sean cuales fueren. Vacunas por doquiera, con la profusión que las circunstancias que atravesamos lo exigen. Sin listas de espera si no hay otra; en las calles o en los paseos; a todo quisque. Sin dilación y con las premuras que las trágicas circunstancias que atravesamos lo exigen. Si no cogemos el toro por los cuernos, mucho es de temer que seremos incontables los que padeceremos sus embistes sin remisión. La situación que atravesamos no admites dilaciones, porque no se trata de esquivar un resfriado común, o una enfermedad de bagatela, sino que nos jugamos la vida en el empeño de no hacerle frente con la urgencia debida a una enfermedad que nos pone indefectiblemente contra las cuerdas y nos manda sin dilación al otro barrio.

Está por ver que se nos incite a recibir la substancia salvadora de la misma forma que cuando formados en línea esperamos el turno para depositar el voto en las urnas en los momentos como en los que con la papeleta en las manos nos acercamos a las mesas para conceder nuestro beneplácito al personaje político de nuestras preferencias. De esta misma manera sería de esperar que se nos convoque para recibir la substancia que venga a frenar nuestros temores ante la fatídica asechanza que nos amilana. Uno tras otro en donde fuese lugar, tanto dentro de los dispensarios como en plena calle ( aquí mucho mejor: al aire y en pleno sol). Guardando la obligada distancia de seguridad, pero uno tras otra. Ahora no elegimos a nadie, sino que procuramos nuestra propia salvaguarda de la integridad física, acechada de cerca por el mortífero germen que nos hiere y mata sin contemplaciones.

Y algo que no es baladí: que se reciban las vacunas y se inyecten sin que existan diferencias y descoordinación. Quienes nos gobiernan, ya ejerzan su mandato a nivel nacional, regional o provincial es exigible por el bien de todos que ejerzan sus funciones obedeciendo a parámetros monocordes sin que haya diferencias ya sea porque se habite en tal o cual comunidad o provincia. Un desajuste que podría repercutir en que unas provincias vayan por delante en una divergencia que atente contra la integridad de sus habitantes. Si hemos de sufrir los zarpazos de la pandemia habrá que compartir el riesgo todos sin distinción. Lo mismo se habría de exigir a la hora de que se administre la panacea esperada: todos tenemos derecho a su usufructo sin distinción se viva en donde se viva, en cualquiera de las regiones, provincias o pueblos del país.