Lunes. Para ser blue monday no se da nada mal. El zagal está recuperado pero por prevención no ha ido al cole, así que se viene a la cama de donde uno no saldría en todo el día, ya saben eso de Pascal tan atribuido a tantos de que los males del hombre le vienen por no saber quedarse en la cama. Ni en el sofá. El amor es que te traigan unos churros un día de ventisca. Como tengo tantas cosas que hacer me voy a pasear, a ver si hago 5.000 pasos. Me llega un pago inesperado, una forma de felicidad como otra cualquiera. No, mejor que otras. Hay que ver lo que se ha refinado esto de la comida a domicilio, que te llega el marisco estupendo del desde cualquier sitio. Tras varias horas de teletrabajo, a la noche comienzo ‘La novia gitana’ (Alfaguara), de Carmen Mola, que es seudónimo. Una chica es asesinada de forma horrible. De la misma y exacta manera horrible que su hermana, siete años atrás. Le perforan el cerebro y le meten gusanos de los que comen tejidos. Una fiesta, vamos. Ya de madrugada, «Adú», magnífica película candidata a los Goya de Salvador Calvo. Con Luis Tosar, Anna Castillo y el pequeño protagonista, prodigio de expresividad y ternura.

Martes. No sé si merendar o leer a Ciorán.

Miércoles. Toma de posesión de Pepe Biden. Lo sigo por TVE, la única que no corta el directo. Mucha gente con oficio y experiencia aportando contexto a la magna noticia. Dice la excorresponsal en USA Anna Bosch que el discurso del nuevo presidente ha estado «lleno de tópicos y lugares comunes». En fin, supongo que esa es la bendita aburrida democracia, que deja atrás los sobresaltos de Trump. Día soleado en Washington. El Capitolio está esplendoroso, la importancia de lo ceremonial y los simbólico. Trufado con lo mundano, ahí está Lady Gagá cantando el himno. Imagino esa primera noche de los Biden en la Casa Blanca, al propio que ha estado cambiando colchones, al que ha estado empaquetando las cosas de los Trump. Señor presidente usted a qué hora cena. Todos hemos estado a través del cine en el despacho oval. Y en el Ala Este. Biden en pijama tomando una pastilla para la tensión, con un té, firmando decretos. Preguntando por el mando de la calefacción y acerca de qué dicen en el Twitter.

Jueves. Charlo en 7 TV Con Coral Herrera, superventas (’Mujeres que ya no sufren por amor’). Visiten su blog. Me cuenta su tesis de que «el amor romántico es una estafa». Y ya difícilmente puede uno pensar en otra cosa durante todo el día. ¿Cuántas veces me habrán estafado?, ¿Cuántas veces habré estafado? Me empiezan a doler la cabeza y los remordimientos. Me como una manzana y me inyecto unos poemas de Óscar Alonso Pardo (‘Entre propios y extraños), poeta talaverano magnífico. Comienza a ser costumbre que, avanzada la madrugada, no me duerma si no es con un documental sobre alienígenas. Que yo no sé la manía de meterles seis minutos de publicidad. Bueno, la verdad es que es ahí donde caigo en la chepa de Morfeo.

Viernes. Debate va a publicar por primera vez los artículos de Albert Camus en ‘Combat’, el periódico de la resistencia francesa. Qué gran nombre para un periódico. Qué buen tiempo este para combatir. ‘Combat’. Combate. Hola qué tal, le llamo de Combate para hacerle unas preguntas...