Que levante la mano quien no haya pegado ojo más de una noche durante la pandemia. Sí que somos una abrumadora mayoría. Apenas veo allí a lo lejos, pero casi donde ya no me alcanza la vista, algún brazo en alto. Resulta evidente que el insomnio se ha convertido en deporte olímpico.

Es extraordinariamente raro encontrar a alguna persona que, bien por la tragedia vivida de cerca o de manera global, no ha tenido algún trastorno del sueño desde marzo de 2020. La posibilidad de perder a seres queridos, de enfermar uno mismo, de sufrir secuelas irreversibles, de perder el puesto de trabajo, de olvidarnos del mundo tal y como lo hemos conocido, de no poder volver en tiempo a abrazar, besar. La lista de argumentos que quitan el sueño es extensísima.

Hoy les hablaré de un perfil bastante concreto. Entiendan que no quiera desmerecer al resto, más bien que este folio en blanco da para lo que da. Quiero traer aquí a millones de personas que dedican infinidad de horas, incluso más de las que reservan a su actividad laboral , a toda una suerte de prácticas que terminan por ser una parte importante del motor de sus vidas.

Pensemos en esos ciudadanos que, sin tener opción alguna a que su disciplina deportiva llegue a profesionalizarse algún día, compaginan el trabajo con duras y largas sesiones de entrenamiento. Tienen en el horizonte bajar un segundo su marca o, en una elite reducidísima, intentar alcanzar la mínima olímpica que encima se presenta sólo una vez cada cuatro años. No se trata de soñar con una medalla, les basta con vivir la experiencia de alojarse en una villa olímpica.

La pandemia ha destrozado vidas, familias, realidades, colectividades. Pero también ha roto para muchos el sueño de estar en Tokio 2020. Hay quienes ante la falta de competiciones no han podido mantener la forma o incluso una cabeza fría que les haga permanecer en sus propias marcas personales.

Encontramos asimismo a los que por edad han visto perder el último tren olímpico. Y están aquellos a los que el infortunio ha querido que una lesión se les haya cruzado en el camino. A los que no han tenido ahora obstáculo alguno para mantener su sueño bien encendido, no obstante, el sobresalto más importante les vino el pasado viernes.

El rotativo británico The Times alertó de una posible cancelación definitiva de los Juegos Olímpicos previstos en la capital japonesa. En base a las palabras de un portavoz del Gobierno nipón, la alternativa sería pasar este acontecimiento a 2032, próxima sede aún por designar.

Pónganse ahí en la piel, por ejemplo, de esos miles de karatecas que acumulaban décadas de trabajo con el sueño de que su disciplina fuese algún día olímpica. Es el caso de nuestro admirado Damián Quintero, vigente número 1 mundial y firme apuesta española para obtener una medalla en el debut del kárate en unos Juegos.

Cómo le explicas a quien ya sabe que su deporte ha sido anulado de cara al programa de París 2024, aún sin haber debutado siquiera en Tokio (otra paradoja de estos tiempos), que su sueño olímpico se queda por el camino. Increíble, ¿verdad? Menos mal que la Ministra de Juegos Olímpicos de Japón, Seiko Hashimoto, se apresuró de inmediato a desmentir lo que calificó como mero rumor.

Imagino a tantos y tantos deportistas con opciones de estar en Tokio pasar esa noche en vela, conscientes incluso de la incertidumbre que, con o sin desmentido, va a mantenerse durante meses en el aire. Imagino así sueños convertidos en pesadillas, de las que sólo podrán despertar gracias el aliento de quienes tengan más cerca, desde familiares a técnicos y preparadores. Y también está en nuestras manos, como aficionados o testigos cotidianos de sus gestas, servir de combustible para que puedan mantener esa llama olímpica bien viva. Es justo en los momentos más difíciles cuando más necesitan de nuestros aplausos. Téngalo presente.