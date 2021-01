Que la Cruzcampo no es mi primera opción frente a la mesa no es ningún secreto, pero les he de reconocer que, después de toparme con el anuncio de Lola promocionando el bebedizo y «manoseando el acento», me hubiera bebido un palé. Servidor no es demasiado folclórico, al menos no un folclórico al uso, pero sí que he de reconocer que, si me tocan tres o cuatro resortes regionales muy particulares, también soy capaz de que la tierra me arda por dentro. De eso ya hablaremos otro día.

Sí que les diré este lunes que, en relación a la publicidad, hay anuncios de Andalucía con los que me han dado ganas de freír un poema de Miguel Hernández en aceite de oliva y comérmelo en la Torre de la Vela mientras monto a caballo y lo marido con un vino de Jerez. Ésa, y no otra, es la magia de la publicidad: un hechizo momentáneo que, si es de calidad, te encandila, te cautiva y te acaricia, como digo, los resortes de la emotividad y lo sensible. Pero, ¡ay!, a la publicidad le ocurre lo mismo que al cine de terror: que para dar con una buena película dentro del género te has tenido que tragar cubos y cubos de morralla. La publicidad, nada vengo a descubrir, es compleja. Para que funcione, debe de ser directa, sin preliminares, y nunca debe anunciarse como tal. Fíjense, por ejemplo, en que si en el asunto de un correo electrónico leen la palabra publicidad, éste irá directamente a la papelera de reciclaje. La buena publicidad, no debe de dar su nombre, ha de disparar sin previo aviso.

Cada uno de ustedes será capaz, sin duda alguna, de recordar anuncios memorables que han acompañado tramos vitales de su generación y la propia vida misma. Hay anuncios de Coca-Cola que han dado para siete temporadas de Mad Men, una de las mejores series de la historia de la televisión, haciéndola eterna e inolvidable con la aparición estelar del memorable spot en la última escena del último capítulo, la guinda del pastel. Nota: no se alteren quienes no la hayan visto, que aquel capítulo se retransmitió en 2015 y los spoilers también prescriben. Pero también recuerdo, vayamos más atrás, desde los linderos del noventa y cinco, a aquella triste señora a quien su amado le da puerta por escrito postal y, después de tomarse un Nescafé, sonriendo, hace un avioncito de papel con las penas de la carta y las arroja por la ventana. O aquel anuncio de Alvifeet, donde un ratoncillo blanco salía de la pantalla por bulerías tras olisquearle los pinreles a un tipo, ¿cómo olvidar?

Con todo, sólo les quiero decir que el tema publicitario va más allá del mero convencer explicativo y que la clave del éxito está en el alcance de la buena empatía: ese hacerte sentir bien que terminarás relacionando y evocando cada vez que tengas el producto publicitado en la mano. Y para ello, nada como mezclar la música con nuestro despertar en los mejores años de nuestra vida: «Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primera colonia, Chispas».

Y volviendo a la resucitada Lola, que qué arte que tiene, quizá la gracia de la trama que propone Cruzcampo sea potenciar y alzar como don aquello por lo que fuera de nuestras fronteras regionales tanto se nos critica: el acento. Hacer burla, escarnio, mofa y befa del acento andaluz, conforma una suerte de estupidez, como tantas otras, a la que Lola, icono de lo nuestro, se enfrenta sin defenderse, esto es, alabando y potenciando la riqueza de lo propio. Y ello, como no podía ser de otra manera, nos aúna con fuerza a todos los andaluces junto a aquellos aceituneros altivos, junto a la luna que llegó a la fragua con su polisón de nardos y junto a la paloma que creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana. Y nos aúna brindando por algo nuestro, el acento, algo que también es orgullo de la tierra primigenia que nos parió y que contextualiza y envuelve nuestras noches y días. Una tierra a la que siempre volveremos, tarde o temprano. Una tierra que nos convoca con orgullo y, como digo, brindando. Aunque sea con Cruzcampo.