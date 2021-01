La inconsciencia más absoluta por parte de sectores de la ciudadanía y de algunos dirigentes políticos es evidente. Nos encontramos en medio de la tercera ola de una gran pandemia de un virus prácticamente desconocido, como es el SARSCOV-2, un virus mutante que ya ha presentado diversas variantes de mutación distintas en varios países. Cientos de pacientes están ingresados en los hospitales, muchos de ellos en las unidades de cuidados intensivos entre la vida y la muerte y recordemos que no son sólo ellos los implicados en su enfermedad , en una misma familia pueden haber varios miembros contagiados e incluso ingresados. A lo que me quiero referir con lo anteriormente expresado, es que la enfermedad afecta a familias completas y genera un sufrimiento en todos sus seres queridos, porque por desgracia es una enfermedad que aísla a los pacientes y lo más grave es que en muchos casos mueren en soledad sin sus seres queridos. En resumen y dicho lo dicho lo que me sorprende es que los únicos conscientes en muchas ocasiones sean los médicos enfermeras y personal sanitario, una parte de la sociedad con sentido común y las personas y sus familiares afectados. Me gustaría ver por una vez en mi vida coherencia en las mentes de muchos ciudadanos que niegan la existencia de esta gravísima enfermedad y en las mentes de otros que se relajan y no sólo no cumplen con las normas de seguridad sino que contagian a sus propios seres queridos por haberse ido a fiestas o lugares sin tomar ningún tipo de precaución. Muchos ya se han contagiado ellos mismos más tarde y han pagado con creces las consecuencias de sus imprudencias. Por otro lado me gustaría que hubiera una toma de decisión muy seria por parte de todos los políticos de diferentes partidos y en todos los lugares de España. Si los políticos no se ponen de acuerdo y toman medidas más estrictas para contener este virus , el futuro que nos espera es más que complicado y desesperanzador. En definitiva exponer aquí mi clara preocupación por esta tercera ola de subida de contagios de Covid-19 y sobre todo expresar mi pesar a las personas afectadas y dar un tirón de orejas virtual a los conciudadanos irresponsables y a los políticos que no toman decisiones que velen por la vida de los habitantes de nuestro país. Tenemos un gran país que es envidiado en el mundo entero y esta situación puede dañar la imagen internacional de nuestra nación y ese es un tema que finalmente tendrá sus efectos en el turismo y en la economía en general de España.

*Jesús Miguel Relinque Mota es profesor de instituto en Málaga