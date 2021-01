Los españoles engordaron 5,7 kilos de media durante el confinamiento. En la nación que tiene al presidente más delgado de Europa. El segundo país que más ha ensanchado sus cinturas es Italia. Esto demuestra dos cosas: que nos hemos puesto moraos y que la pasta engorda menos de lo que pensamos. Estos datos corresponden a un estudio, gordo, de la empresa Ipsos. Lo bueno del libremercado es que si no te gusta un estudio puedes escoger otro. Hay informes que aseguran que el engorde medio es de entre tres y cinco kilos. Los españoles podemos haber perdido la esperanza pero no el apetito. En las parejas egoístas, engorda él solo. La resistencia a un nuevo confinamiento correspondía al Gobierno. Ahora también a los nutricionistas. Los supermercados deben opinar otra cosa. El hambre de salir a la calle nos la quitamos con cervezas, chocolates y ponme un poquito más de lentejas que hoy con el chorizo te han salido muy buenas. España está a régimen pero de vacunas. La UE se ha hecho un lío frente a las multinacionales, que lo tiene muy claro: venden vacunas si engordan su margen de beneficio. Nuestra esperanza va adelgazando y ahora Merkel nos avisa de que podemos estar un mes sin suministros de antídotos. De seguir así, el sentimiento europeísta se va a quedar en los huesos. Aquí estamos como Carpanta, que soñaba con pollos. Nosotros, con vacunas. Hay hambre de jeringuillas, gazuza de hacer vida normal, sed de normalidad. Saciados de promesas, tactísmos políticos, declaraciones hueras y gente que se vacuna por la jeta, ayunos de ejemplaridad, ahítos de elitismo, escasos de dimisiones. Se nos está acabando la paciencia, que es casi peor a que se nos acabe el pan o el café. El ejercicio más repetido ha sido abrir la nevera, que nos ha fortalecido el brazo, nos ha dado vigor al masticar y nos ha abultado el abdomen. No se recomienda ir a un gimnasio cerrado y hay que acumular kilos de paciencia y constancia para salir a correr todos los días. Salvo si es para ir a un restaurante. Ahora muchos están cerrados. Como nuestro estómago al leer determinadas cosas. Gorda decepción.