Muchas veces la vida nos disgusta. Pero, afortunadamente, también nos asombra. Creo que junto al humilde sonido del amor se encuentra el sentido exacto de la vida. Toda nota musical es una aceptación sonora. Por lo tanto, junto a ella, está la insaciable ruta creadora de aquellos que aman.

A día de hoy (según está el patio) todo se afirma de otra manera. Las tragedias tienen la energía furiosa que destruye con énfasis lo natural. Aunque abordando con profundidad el asunto, he descubierto, que junto a la disciplina del sufrimiento nace el amor. Nosotros, los humanos, no hemos examinado la vida. Hemos preferido vivir un desorden supremo basado en la distracción y el entretenimiento. Y entre tanto disparate no hemos visto el orden de prioridades. Junto a la muerte todos buscamos la caricia del amor. ¿Alguien lo duda? Muchos (con la pandemia) están viendo las dimensiones de su corazón. Otros prefieren seguir anhelando el divertimento. Ya saben (sonrío) que los gilipollas son los herederos de la superficialidad. Joderrrrrr, qué de actitudes se asemejan a lo más básico y elemental.

Saldremos de todo el asunto siendo más íntegros y recomenzando por el principio. Sí, obrando igual que lo hicieron nuestros abuelos; defendiendo la belleza del amor que lo integra todo. Seguramente volvamos a la elegancia constructiva de otros tiempos. Sí, la que nos mostraba la abundancia de lo humilde junto a un puchero.

Vienen tiempos difíciles... No se olviden de ver de forma inmediata en qué consiste la verdadera abundancia y la verdadera pobreza.