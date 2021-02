Qué vacuna te has puesto es la nueva forma de preguntar la edad. O de averiguarla. Averigüe usted cuando nos van a vacunar. El Gobierno dice que inmunidad de rebaño a final de verano. Bastante improbable. Para eso habría que vacunar, qué sé yo, a seis millones de personas al mes, más de un millón a la semana. Nada. Imposible. Caos. Desorden. Todo mejorará, claro. Las previsiones más optimistas estiman que a partir de Semana Santa será cuando haya velocidad vacunativa o vacunera. Hay que llegar a Semana Santa indemne, no contaminado, quieto, casero, confinado y con mascarilla y gel y evitando abrazos y contactos y gimnasios y gente mayor y pequeña y sitios cerrados. Llegar a Semana Santa para llegar a verano para llegar a final de verano. Todo pasa y todo llega pero lo nuestro es llegar. Vamos a llegar con la personalidad abdicada, los vicios arramblados, la nocturnidad olvidada y callos en la empatía. Las muertes son ya una cifra cotidiana y cansina que va camino de ser colocada en un breve. Bárcenas le gana espacio al virus en los telediarios y los trincones tiemblan más por los posibles testimonios futuros del extesorero del PP que por el bicho pandémico. La tele se llena de expertos y nunca tuvimos más sabios a mano. Aunque «muchos sabios» sea un oxímoron, o sea, una contradicción. Todo el mundo sabe de vacunas pero nadie sobre cuándo nos las van a poner. Inauguran hospitales y ampliaciones de hospitales y camas nuevas, cuando en realidad lo más demandado son morgues y vacunas. Políticos insensatos comienzan ya hoy a lanzar campanas al vuelo, que son campanas al duelo más bien. Acerca de una pronta normalidad «ahora que la curva afloja». Todo para no tomar medidas valientes. Valientes gobernantes, «acollonados», que diría Anson. Solo puede uno confiar en el tiempo. El tiempo, que todo lo vacuna.