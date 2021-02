Sigue la pandemia arrinconándonos; ahora de nuevo con los comercios y bares cerrados recrean las calles el panorama de hace apenas un año o de hace un año ya, porque uno no sabe bien si el tiempo ha pasado rápido o lento, lo que está claro es que ha pasado confuso o confundiéndonos, acelerando el tiempo a largo plazo, ralentizándolo en el corto, un año ya en cualquier caso desde aquel primer confinamiento del que no hemos logrado salir del todo pues seguimos encerrados tras un problema que no encuentra su solución definitiva ni con la solución en la mano, o más bien en el brazo, demasiadas vacunas para tan pocos vacunados.

Hemos visto en estos meses la luz al final del túnel tantas veces como luego la oscuridad del siguiente tramo, pero los tramos de luz son tan breves como un parpadeo y es abrir los ojos y verlo todo negro de nuevo.

Y lo peor de ahora mismo no son los comercios cerrados sino los que no volverán a estar abiertos luego, igual que lo peor de esta pandemia no son los contagiados sino los que no salen de enfermos.

Son demasiados meses malos seguidos como para esperar ninguno bueno y sin embargo no nos queda otra que seguir esperando, pues poco más podemos hacer que dejar que pase el tiempo mientras se va implantando el remedio o la fortuna en forma de vacuna, todavía lento, muy lento el proceso, ni siquiera un uno por ciento tiene en su cuerpo esa pequeña dosis de futuro, apenas una chispa de luz en el largo túnel, pero al menos ilumina el siguiente paso y lo seguimos dando, aborreciendo el camino y a los que nos guían con tan pocas luces como el oscuro trecho que nos queda por delante. Confiemos en que la próxima salida sea la buena y no se cierre para siempre el bar de la esquina.