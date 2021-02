La medida de protección social aprobada con un gran consenso, el Ingreso Mínimo Vital, no está sirviendo de colchón para los más desfavorecidos. En principio estaba pensado para dar cobertura a 850.000 hogares y solo ha llegado a 160.000. El 40% de los hogares que lo necesitan no lo han pedido por falta de información, y una inmensa mayoría de los que lo han pedido no han tenido respuesta. La Administración no ha tenido capacidad para estar cerca de los ciudadanos y para atender sus necesidades. Es necesario contactar directamente con los posibles beneficiarios y eso requiere apoyarse en los gobiernos locales y en las organizaciones de la sociedad civil.