Tenemos ante nosotros la oportunidad de construir un nuevo icono de la ciudad , un rascacielos, en la mejor parcela que se pueda desear en Málaga ; sería la avanzadilla de la ciudad en el mar, rodeada del Mediterráneo y con unas vista espectaculares a 360º. Pienso que no se debe perder la oportunidad de dar un cambio de imagen a la ciudad, su skyline hacia el mar se modificaría para siempre - igual que lo hizo recientemente Singapur con su Marina Bay, lo mismo que cambió la Bahía de San Francisco con su Golden Gate o Sidney con su Opera House de JØrn Utzon.

Por este motivo la intervención solo valdrá la pena si el edificio y la propuesta arquitectónica que de él se haga sean merecedores de ello. Debería ser una torre moderna, icónica en sus técnicas constructivas y en su identidad, también novedosa y técnicamente rompedora. Novedosa en sus formas arquitectónicas y en su esencia, para que se gane el papel de regeneradora de la imagen de la ciudad y aporte valor, no restando, sino sumando. Asimismo en sus usos: no cabe solo un hotel de alta categoría, ya tenemos el Miramar, las numerosas plantas dan juego para una parte hotelera, complementada con otra parte dedicada más a las empresas de alta tecnología, ligadas al Parque Tecnológico de Málaga; no vendría mal diversificar nuestros sectores económicos.

Realmente esto podría llegar a buen puerto convocando un concurso internacional de ideas entre estudios de arquitectura de primera fila que aporten calidad arquitectónica al proyecto para que la ciudad salga ganando. No podemos equivocarnos y erigir un edificio alto sin valor arquitectónico en el lugar más expuesto visualmente de toda la ciudad.

El horizonte marino de Málaga ha de cambiar para mejor, o mejor que no cambie.