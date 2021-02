El obispo de Cartagena se vacunó del coronavirus haciéndose pasar por capellán de una residencia. Ay, picaruelo. Con la Iglesia hemos vacunado, Sancho. Pero José Manuel Lorca Planes más que Planes tenía un plan: no vacunarse solo. Junto a él lo hicieron su secretario personal, el obispo auxiliar, el que fuera arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, y el canónigo de la Catedral. Alabado sea el señor. Vamos, yo no sé por qué no vacunaron también a los monaguillos, a la tuna y el santoral, al de mantenimiento y al cocinero del seminario. Un poner. En fin, creen en las vacunas más que en Dios o en la providencia divina. Están tan convencidos de que este es un valle de lágrimas que quieren estar un rato más en él, no vaya a ser que en el cielo no los consideren esenciales. Desayunar como un obispo, se decía antes cuando el condumio era abundante. Vacunarse como un obispo, puede decirse ahora. Por la jeta. Le ha venido divino. Se han saltado varios mandamientos: vacunarás a tu padre y a tu madre. No te vacunarás en vano. No mentirás. Pero aquí lo interesante es la capacidad de disfrazarse o hacerse pasar por. Capellanes en este caso. Urge que le den un puesto destacado en el carnaval. Capellanes todos. Tonto el último. Los obispos y los niños primero. «Nos duele el escándalo», ha dicho el obispado en una nota sin aclarar si el pinchazo de la vacuna duele también. Y «no nos hace gracia el escándalo», proclaman como reacción. Obvio: hubieran preferido que nada se supiera. Hubo un tiempo en el que no ganábamos para sustos y ahora no ganamos para jetas. El obispo se cisca en la memoria y el trabajo de todos los misioneros que cuidan por el mundo a gentes con males y enfermedades (contagiosas) horribles. Esa guerra no va con ellos. En el catálogo de placeres terrenales incluyamos las vacunas. La ejemplaridad resalta por su ausencia. Jesús, qué tropa. Invalidados para dar lecciones ahora nos largarán una homilía.