Cuando Susana Díaz era Susana Díaz y en Madrid los columnistas de derechas escribían columnas diciendo que ellos podrían votarla sin problema, una amiga cercana se refería a la trianera como la ‘Reina de los Mares’. Ungida por el socialismo sevillano, que es lo mismo que decir andaluz, miembro de una estirpe que descendía del linaje de Escuredo, Rodríguez de la Borbolla, Chaves y Griñán, parecía intocable. Cuando puso en Ferraz, señalándolo con el dedo, a Pedro Sánchez, no pensaba que su propia criatura se le iba a revolver, abalanzándose sobre sus tobillos, rumiando, al mismo tiempo, su venganza por descabalgarlo cuando este tonteó con los nacionalistas insolidarios que ahora lo sostienen en Moncloa. Susana dio el paso tarde para ser secretaria general del PSOE y en política la gestión de los tiempos es como la administración de las vacunas para parar el coronavirus: básica, vital. He aquí que el efecto Susana, con el congreso del socialismo andaluz en el horizonte y muchos socialistas que antes juraban ser de Susana hasta la médula diciendo ahora que hace falta un cambio en el socialismo regional, ha multiplicado el ‘salseo’ político, ya saben, los rumores, las charlas entre bambalinas, mientras el público asiste hastiado a esos fuegos de artificio que nos desvían la atención de lo que realmente importante: la lucha contra la pandemia. Pero la lucha por el poder siempre nos fascinó, al menos a los periodistas, y esta semana han llegado a este cronista rumores y reflexiones que pongo en negro sobre blanco, más que como análisis sesudo como sesión del cuore político local y regional. Recordarán que hace unos días Enrique Linde, presidente del Puerto, y José Asenjo, ex secretario general del PSOE malagueño, defendían un cambio en el socialismo andaluz. Pues algunas fuentes ven esa intervención como un aviso también para Daniel Pérez, portavoz del grupo socialista y candidato que sacó 12 concejales en mayo de 2019, un resultado que fue el mejor para los socialistas desde 2007. El caso es que algunos señalan a Asenjo, valoran su historial, su marcha digna después del intento de ETA por quitarlo de en medio, y al lado divisan a Linde, y piensan, bien es cierto que no desde el entorno del partido, que tal vez alguno de ellos podría señalar a otro candidato, o, por qué no, hacerlo ellos mismos, sobre todo el segundo. La respuesta a estas conjeturas llega contundente de fuentes cercanas al grupo: Daniel Pérez hizo un gran resultado y es uno de los pocos líderes no cuestionados del socialismo andaluz. El runrún, el ‘salseo’, como dice una fuente, se da por el efecto Susana. Para esta fuente, ahora no toca hablar de eso, porque el congreso será en diciembre o enero. Para este cronista sería algo parecido a un suicidio cambiar a mitad de partido de portavoz y líder en el grupo. Y otra reflexión: de todos los políticos malagueños que hablan por boca de Pedro Sánchez, ¿cuántos realmente han hablado con él en los últimos meses? ¿O todos son sus interlocutores acá abajo? Ya saben los nombres, para qué mencionarlos. Suele coincidir que también señalan ahora a Susana Díaz sobre el albero del coliseo, mientras miran de reojo al césar. Gómez de Celis, sanchista declarado y peso pesado del partido, lo dijo en un vídeo el pasado 6 de noviembre: los resultados de Pérez fueron magníficos y creen «firmemente en su proyecto» y en que será alcalde. También lo cree el «compañero Pedro Sánchez». Cambiando el foco, las cosas en Andalucía están que arden. Juanma Moreno, presidente de la Junta, está visitando los pueblos, ahora es el Labordeta andaluz. Eso antes no lo hacía, nos cuentan. Porque sabe que queda menos de la mitad de mandato para las elecciones y porque es consciente de que su socio naranja está en liquidación de existencias, y sabe que Vox, si la situación económica y pandémica continúa así, crecerá y llamará a su puerta para ser gobierno, porque los populistas de derecha son conscientes de que o se suben al carro de la Junta en labores de gestión o no podrán mantener su estructura y acabarán desapareciendo. El PSOE, dice esta fuente, lo tiene fácil: ya sea Susana o el sucesor (o sucesora, chiqui) con repetir resultados, si Cs es la llave y con la muleta de Podemos, el Gobierno no está lejos. «Lo que pase dependerá del candidato del PSOE y del de Vox, que tiene mucho que decir». Un candidato en serio, no lo que tenían hasta ahora (y ahora vale para cualquier sitio donde esté Vox). La idea es que Cs será llave, con muchos menos parlamentarios, y Vox pedirá ser socio de gobierno del PP. Por eso Juanma tiene claro que o crece su partido o las va a pasar canutas. Y ha crecido mucho en el Gobierno, ojo, nos dicen. La idea es convocar elecciones el año que viene, antes o inmediatamente después del verano, aprovechando el lío socialista. La crisis naranja tiene más derivadas. Las elecciones catalanas confirman la caída y en clave local, nos apuntan, hay miembros de la formación ofreciéndose según sus gustos, PP o PSOE dan vueltas ya a la presa y sólo los más listos, y los que tengan mejor imagen, acabaran en las filas de unos y otros. Es el efecto UCD. El alcalde, Francisco de la Torre, que tiene muchos kilómetros en política, apostó por que PP y Cs fueran juntos a las elecciones. «Es un verso suelto». No lo hizo, al parecer, para tocarle las narices a Elías Bendodo, sino porque se habría sumado, interpretan, a quienes acosan a Cs. Ya hubo apuestas cuando Juan Cassá se marchó, por cierto, sobre si Noelia Losada era capaz de armar una moción de censura con Dani Pérez yPodemos e IU, siendo ella alcaldesa. Eso dicen. Vox busca un buen candidato en Málaga y eso afectará a Cs. ¿Habrá opa hostil?