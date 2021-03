A Felipe VI lo tienen rodeado. El que quiera una familia ha de tener el valor de aguantarla. Infantas de naranja, infantas de limón. Infantas vacunadas. En una de las dictaduras de oriente medio, turismo vacunil. A cargo presuntamente del erario público. Siempre he querido meter en una columna la palabra erario, que es una forma fina de designar a la pasta, el money, los billetes, el taco. «Aerarium» era el nombre que se daba al tesoro público en Roma, obtenido mediante la recaudación de los impuestos. Su sede se encontraba en el Templo de Saturno. Peculio tampoco está mal. Para el que lo tiene. Los reyes y las familias reales han de ser ejemplares desde la cuna hasta la tumba. Aquí lo son de la vacuna a no se sabe dónde. El Rey dice que lo de su padre ya no le afecta como institución y ahora ha de decir que tampoco le afecta lo de sus hermanas, siendo un clásico que lo de sus cuñados tampoco le atañe. A este paso, al rey Felipe le va quedar como muy mejor amigo Pablo Iglesias, que de tanto hablar de él yo creo que le está cogiendo cariño. Las infantas han ahorrado dos vacunas a España y hay gente que lo ve bien por ese lado, pero Echenique resalta que los borbones van a dos escándalos por semana. Echenique siempre está de guardia para afear las conductas de los demás. No falta quien ve a los borbones inmunes a la vergüenza. La nota moderada la pone siempre la ministra Calviño, que solo calificó la noticia, adelantada por El Confidencial, de «sorprendente». Calviño es morigerada hasta en la adjetivación. Le ha faltado decir «cáspita». Ella pone contraste a las descalificaciones de Podemos, la parte revoltosa del Gobierno. Errejón enfatiza que pedirá explicaciones en el Congreso, aunque la cosa está clara: se han saltado la cola. La única curiosidad es saber si son de Moderna, aunque más bien parecen de monarquía antigua. Nosotros exigiríamos más vacunas, más rápido y más diligentemente. No sabemos si el Rey está harto, pero esta dieta de tragar sapos que le han dictado los que les han salido ranas no debe ser muy saludable.