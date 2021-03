Pues ahí andan de luna de miel el PP y el PSOE en Málaga capital. Que se besen. Se han acordado los Presupuestos de la ciudad gracias a la abstención de los socialistas, que han exigido más partidas para ayudas sociales. Los Presupuestos son la tila de cualquier Gobierno. La tranquilidad, el combustible para echar otro año sin sobresaltos. Gana el alcalde, claro, que pese al trabajo fino y hábil de fontanería del PSOE colándole algunas cositas, consigue cuentas que consagran su modelo. Claro, no van a consagrar el de la oposición. «De la Torre para rato», ya lo dijo Elías Bendodo ayer en la Ser. Bendodo opta a un nuevo mandato en el PP provincial, cuyo congreso es este fin de semana. Al alcalde lo han puesto en la presidencia del cónclave, un poco florero, así no habla mucho y se ocupa de las cuestiones de orden y burocráticas y contar votos o avales o esas cosas y tal. Tiene la palabra el delegado de Atajate. Pero lo sabe y se deja utilizar, presidir da también sus fotitos, ya se encarga él de rajar de éste y del otro de su partido cuando le viene bien. O cuando le viene Garzón. La entente del bipartidismo orilla un poco a Ciudadanos, también al tránsfuga Cassá. Se les ve como menos útiles en una coyuntura importante. En Ciudadanos los de Arrimadas son más de arrimarse al PSOE, centro liberal desempatante y progresista y tal frente a los de Juan Marín, que son más de jugar en la banda derecha o de ponerse ya en un rato la camiseta del PP para jugar la segunda parte también en coche oficial. En el socialismo hay que ver ahora si cuando los partidarios de largar a Susana Díaz sean mayoría eso originará también un desapoyo a algunos candidatos a alcaldías de la región o de nuestra amada provincia. No faltan anti susanistas de nueva hora que piden renovación con la jeta de llevar años mamando y pidiendo renovación sin renovarse ellos. Y viceversa, vamos.