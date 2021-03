El siempre llegaba un poco tarde, que eso luce. El restaurante Alea, en calle Fajardo, tiene una buena ocupación para los tiempos que corren, y mucho espacio en la planta superior, lo que es muy importante en época de guerra, como refugio, vamos. Miró la bodega tras los cristales, la cocina, que no se esconde, y se sentó ante un mantel blanco de los que ya quedan pocos.

Cinco minutos después estaba conversando con su amigo, se le confesaba una vez a la semana compartiendo su indisimulada cobardía. El primer escopetazo lo recibió de lleno en la cara, como si saliera de una recortada.

-Pues su reaparición es cómica, ahora dice Casado que no renuncia a Aznar y Rajoy, después de haber declarado que no quiere saber nada del pasado, y eso que se mudan de Génova. ¿Te imaginas que volvieran a donde empezaron, calle Silva? Esperanza Oña acaba de manifestar que, corruptos aparte, al pasado de su partido no renuncia, como no renuncias a tu biografía. Y era casadista.

- Pues el país necesita un político moderado, con ideas…

- Pero si es lo que le ha dicho José María, que libre la batalla de las ideas, ¿no prometió eso en campaña, o era teatro?

- Ya, pero la difícil situación en la que estamos instalados no permite…

-Precisamente por eso, necesitan ideas. ¿No te das cuenta de que la izquierda es la que lleva la agenda y que los otros no hacen más que firmar los papeles que les ponen delante?, y eso que la socialdemocracia atraviesa una crisis general en Europa… Una cosa que me pregunto es por qué esta derecha ha renunciado a hacer movilizaciones en la calle y le deja el asfalto a la extrema izquierda que le tira adoquines…

-Lo que menos necesitamos ahora son manifestaciones….

-Pero si, de todas formas, están ahí, y no me refiero solo a los chicos de la gasolina, Fraga dijo que la calle era suya, pero desde entonces…, y eso que hubo éxitos de un millón en aquellas marchas contra el terrorismo y el aborto. Es una cuestión de iniciativa política. Lo que no podemos es abrazarnos a las faldas de mamá, como niños de esta derecha timorata y asustadiza.

Les habían servido un aperitivo de langostinos al nido, quizá el plato más conocido de la casa, y una paella de ibéricos que tenía muy buena pinta. Y les habían explicado que el vino tenía su historia, allá por la Rioja Baja, en Aldea Nueva del Ebro, en la falda de Montemayorga, un vino en el que participa Manuel Medina, el gerente del establecimiento, en concreto iban a probar el Despuntado, que viene después del Discípulo, y antes del Aventajado, pero esta es otra historia.

-Hay que tener mucho cuidado, fíjate ahora las infantas y la vacuna…

-Hay dos cosas, con su dinero y fuera de España tienen derecho a vacunarse cuando les salga de la nariz, pero dicho eso, no le hacen un favor a su hermano. Si es que parece que están pagadas por Echenique, por Dios…

- A mí me habría gustado un gobierno de constitucionalistas….

- Pues olvídate de lo que te gustaría, esto es lo que hay, y se afronta o te afrontan.

- ¿Crees que la legislatura terminará bien?

- ¿Bien para quién?, porque el presidente le ha cogido gusto a gobernar con los comunistas, con el apoyo de los golpistas y los chicos del norte, y eso crea adicción, es heroína pura…

- No digas eso, hombre…, ha sido por la torpeza de Rivera…

- Sí, muy bien, pero ahí están, los otros no suman, y lo de Cataluña… pero si el susodicho, que parece sacado de la factoría Disney, se ha escondido debajo de la mesa… Cayetana se debe regodear de lo lindo... Por cierto, ¿sabes que el grupo parlamentario tiene ahora un reglamento para prohibir que sus miembros disientan del partido en público?, o sea, más libertad.

-Me preocupa que Juanma le esté dando pataditas en la espinilla a Pablo…

- Y Teo se las devuelve a Bendodo. Que se preocupen ellos, es su negocio…

Miguel Hernández lo había dicho en alto:

Hombres veo que de hombres

sólo tienen, sólo gastan

el parecer y el cigarro,

el pantalón y la barba…

En el corazón son liebres,

gallinas en las entrañas,

galgos de rápido vientre,

que en épocas de paz ladran

y en épocas de cañones

desaparecen del mapa.