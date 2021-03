Lunes. 28 de febrero. Día de Andalucía. Me gusta más el 4 de diciembre. El 28 de febrero tiene algo de efeméride administrativa. El 4 fue la lucha transversal en la calle de la gente pidiendo autogobierno y no un mamoneo ucedístico para hacer aquí una autonomía de tercera. Ya no hay autonomías de tercera, o sí, pero hay mucho autogobierno, cantonalismo, independentismo, fuerzas contrarias al estado autonómico también. Pero lo importante es que es lunes y festivo y ha llegado a mis manos «Rodaje», novela de Gutiérrez Aragón. Almorzamos en Lobito de Mar, de Dani García, en Marbella. Hay un ambiente elegantón y moderno y las gambas de cristal con guacamole proporcionan una felicidad importante. A la vuelta, paseo en automóvil por el centro de una Marbella desierta. Unas calles que parecen querer gritar lo mucho que han visto, lo mucho que ansían el verano y lo tristes que son los escaparates que te miran desolados en vez de invitar a que los mires.

Martes. Cada vez que oigo a alguien decir «vamos a hablar de lo que verdaderamente le interesa al ciudadano» me como una aceituna. Hoy llevo tres.

Miércoles. Vemos «Ane». Vitoria. 2009. ETA en sus últimas canalladas. Atentados contra el Tren de Alta Velocidad que tenía que conectar las tres provincias de Euskadi. Un matrimonio separado busca a su hija, enrolada en el tardo abertzalismo. Refleja muy bien ese tiempo y hora de un lugar que uno de los personajes de Aramburu llamó en Patria «El país de los callados». Escribo antes de la gala de los Goya, pero la prota, Patricia Gómez Arnáiz está muy goyable. Veo a Candela Peña en TVE diciendo que pase lo que pase, las cuatro nominadas a mejor actriz ya han quedado a tomar un vino. Vinoterapia. A mí no sé si me van a no dar un premio, pero por si acaso abro un Sonsierra 2014. Muy tempranillo. La uva, no la hora.

Jueves. En el insomnio, podcast. Algunos de El Flexo, el programa de lujo de Paco Reyero en Canal Sur radio. Leen un fragmento de un libro de Josep Pla. Dice que en la vida no hay que tener mucho dinero y tampoco poco. Que las dos cosas traen muchas preocupaciones. El mucho o poco dinero también es un estorbo para echarse a caminar despreocupado, afirma. El libro es «Viaje a pie». Me dan unas ganas terribles de echarme a andar pero temo hacer ruido, no estoy en una masía ni en el Ampurdán, hay toque de queda y es una hora incierta. Me pongo a recorrer mentalmente la Gran Vía de Madrid. Esto no es serio y mañana tengo un día agitado. Cuando vislumbro la sede del Círculo de Bellas Artes me quedo frito. O eso creo. Lo mismo he alcanzado un estado zen. En el silencio de la madrugada, un vecino estornuda como si le hubiesen ordenado invadir Polonia.

Viernes. Me paseo por la calle Larios y veo la exposición de macro fotos sobre los Goya. Me mira tierno Fernando Tejero y atisbo a Banderas y al actor que hace de Velázquez en el Ministerio del Tiempo. Es la compañía que tengo y tal vez prefiero en esta hora temprana en la que se oye rugir a una máquina de café de un establecimiento con solera y sin sol. Decía González Ruano en sus diarios que en Málaga pareciera que todo pasa en la calle Larios. La cosa ha cambiado algo, pero sigue siendo el escaparatón de la urbe, si bien la Alameda es ahora más paseable. Todo pasaba en Larios pero luego bien que se iba de juerga a Torremolinos, donde sí que pasaban cosas interesantes a la noche y en las playas. Todo eso lo recrea estos días una exposición en La Térmica con Brigitte Bardot como musa. Y digo yo: ¿las musas piensan en las musarañas?