Sobre las obras en la avenida Dr. Marañón

El pasado 26 de febrero se inauguraron por fin las obras llevadas a cabo de remodelación del vial de la avda. Dr. Marañón, tras 14 meses donde los vecinos tuvimos que soportar desvíos de circulación y molestias varias, todas ellas asumibles, si al final se hubieran realizado las obras de forma que contentaran a los vecinos de la zona.

Desde primera hora, el proyecto consistía en la ampliación de la calzada a cuatro carriles, pero esa información tampoco fue muy clara y poco difundida a los vecinos. En un principio se hablaba de 4 carriles de una sola dirección y el Paseo de Martiricos sería de otra sola dirección pero en este caso en dirección contraria. Esta era la escasa información que teníamos los vecinos de Martiricos. Ya nos empezó a extrañar cuándo comenzaron hacer a la altura de los números 31 y 33 de este ya referida avenida unos andenes que suponíamos que serían para los autobuses, con lo cual disponemos en esta avenida de una plataforma para autobuses. Aquí los autobuses irán por el centro y los vehículos particulares, camiones de reparto y cualquier otro tipo de vehículo, por dos calles laterales. Y llega la inauguración y comprobamos los vecinos el peligro que se generaría para los viandantes, en caso de que se saliera un vehículo y se subiera tras un volantazo a la acera; el peligro que supondría para una familia que un pequeño se escapara al salir del portal y corriera unos metros y saliera a la calle.

Pero no queda así la cosa. Desde este tiempo los vecinos no hemos podido reciclar ni envases de plásticos, ni de cristal y ni papel. Sólo existía uno que resulta que siempre estaba lleno y observamos que tras 10 días de inaugurarse la calle, aún no lo han repuesto. Se cargaron 50 naranjos, que creo que son los que se han puesto en Parcemasa y han colocado unas árboles de hojas caducas, los que tienen hojas, que no tienen nada que ver con los naranjos con más de 50 años que teníamos en la urbanización. Tampoco han puesto zonas de carga y descarga, por lo que los repartidores interrumpen el paso de los vehículos, ya que con la plataforma de autobuses más los bolardos que la protegen, nadie puede parar ni siquiera para recoger a un familiar y llevarlo al vehículo con la silla correspondiente.

Pero no queda aquí todo. Si vienes desde el puente de Armiñán y vas para casa con el coche, no puedes doblar a la izquierda por la calle Toledo, por la calle Godino o por la calle Vázquez Díaz y si vinieras por Ciudad Jardín hacia tu casa, en Dr. Marañón no puedes tirar a la izquierda, donde una señal te indica que tienes que subir hasta la rotonda de Carrefour y bajar de nuevo para poder coger la calle Vázquez Díaz. Antes había una señal baja con una flecha que te indicaba que podías acceder por ese vial, por cierto el Circular así lo hacía, anteriormente.

No sé ni cómo y ni quién habrá sido el ingeniero o el urbanista que habrá proyectado este proyecto, pero desde luego se ha lucido, pero bien.

Luis Reina Alcolea. Málaga