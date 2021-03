El PP de Málaga no para de repetir que tiene 33.000 afiliados. O 30.000, da igual. Sin embargo, solo encuentra una candidata para ser secretaria general: Patricia Navarro. El resto no vale. Nada. Que no. Navarrismo malagueño. El PP malagueño es tan Navarro que podría tener su sede en Pamplona. Navarro es trabajadora y valiosa y de la plena confianza del aparategui, ella misma lo es, pero tiene además la delegación del Gobierno andaluz en la provincia, un cargo, que, creo yo, vaya, tiene que ocuparle algún ratito que otro. Pero no, tiene que ser ella. El presidente provincial, Elías Bendodo, ya dijo el otro día aquí en entrevista a Cristóbal Montilla que no quería para ese cargo a Elisa Pérez de Siles ni a otra u otro. Está en su derecho, pero esto le está costando al partido un enfrentamientito con Madrid, con Casado. Bueno, esto y más cosas del pasado y del presente y de quién apoyo a quién en el pasado. Hemos escrito dos veces pasado y nos damos cuenta de que rima con Casado. En Madrid, aún se les puede llamar Génova, son tan rencorosos que no teniendo ideas para debatir tiran de estatutos para zaherir al PP malagueño. Andaluz. Y ahí está la noticia, señores, hay un friki en Madrid leyendo estatutos, luego para que digan que la gente no lee. La gente se lee hasta la etiqueta de los yogures si sospechan que ahí te van a pillar. En el PP hay una guerra interna de órdago pero en vez de oír argumentos, ocurrencias, ideas, pleonasmos, epigramas, insultos o medidas contra el paro escuchamos artículos de los reglamentos. Tócate los reglamentos. En el PP no hay casadistas y sorayistas, voxeros o ciudadaners, hay reglamentistas y anarcoargumentales. Pero ahora todo esto, claro, queda un tanto en segundo plano: al PP ha dejado de quererle Ciudadanos. A los naranjas hay quien no para de enterrarlos. Lo cierto es que estaban muertos y ahora hacen lo que cualquiera que se dedique a la política sueña: quitar y poner gobiernos. Tener poder y demostrarlo. Atentos.