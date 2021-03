El 1 % del presupuesto mundial evitaría la destrucción total de la naturaleza y de nuestro planeta

Según científicos y expertos de diversos campos de todo el mundo , el calentamiento global por emisiones de diferentes elementos tóxicos a la atmósfera, está llevado a los polos a descongelarse , lo que provoca un cambio climático extremo que se traduce en tormentas enormes, huracanes, inundaciones, pandemias, tornados y olas extremas tanto de frío como de calor en lugares que nunca deberían experimentarlas.

Lo que esto produce es la extinción de múltiples especies de animales y plantas que no resisten esas temperaturas ni cambios en el ecosistema tan drásticos. La obligatoria emigración de millones de personas de unos lugares a otros porque no pueden resistir estas temperaturas tan altas o bajas, según las zonas donde residen.

Y lo que es muchísimo más preocupante, según estudios internacionales, estamos solamente a 9 años del punto de no retorno, lo que significa que si no destinamos al menos el 1 % de los presupuestos globales de la tierra a repoblar bosques con árboles y plantas, a limpiar los montes, campos, ríos, arroyos, mares y océanos, a cuidar a las especies en extinción y a prestar mucha más atención a la naturaleza y a nuestra única casa que es la tierra, en tan sólo 9 años el mundo no tendrá ya solución, pues los fenómenos climáticos acabarán por inundar gran parte de la tierra y las grandes tormentas e incendios destruirán otra gran parte del lugar donde vivimos.

Todo ello provocará una catástrofe tan tremenda que el mundo no podrá ya dar marcha atrás.

A causa de las migraciones de dimensiones insospechadas se podrían producir conflictos bélicos de magnitudes insospechadas.

Mis preguntas son las siguientes:

¿ Por qué los gobiernos más importantes del mundo y las personas más poderosas no toman cartas en el asunto? y¿ por qué no todos individualmente ponemos nuestro granito de arena para que una desgracia tan nefasta no tenga lugar y nos lleve a que nuestra naturaleza, plantas, animales, árboles etc cambien de un modo tan drástico que ya no se puede sobrevivir en nuestro planeta?

Las pandemias que estamos viviendo recientemente, hoy día un ejemplo muy claro es la del Covid, se producen por estos cambios climáticos exagerados según el criterio de reputados expertos, biólogos y otros científicos a nivel mundial.

Por favor, pido a toda aquella persona que lea este artículo que se conciencie y ponga su esfuerzo individual para que este gran desastre no tenga cabida en nuestro ecosistema.

Ya hay iniciativas en marcha como la reforestación en China, África y buena parte de Europa, pero los fondos no son suficientes. Cuando el 10,% del presupuesto global se gasta en armas, no llega ni al 1 % lo que se gasta en proteger nuestro entorno natural, que es el que logra que podamos respirar aire y seguir viviendo. Con el 5% del presupuesto global no sólo se erradicaría el calentamiento global sino que también se eliminaría totalmente el hambre del mundo.

Pido encarecidamente a todas las personas de buen corazón y buena conciencia que reflexionen sobre este asunto de vital importancia y que piensen qué se puede hacer para solucionar este gravísimo problema que podría en menos de un decenio terminar con nuestra existencia.

Jesús Miguel Relinque Mota. Profesor de instituto. Málaga