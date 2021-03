Ahí lo dejo…

Hay tantas cosas importantes de las que preocuparse en la vida, que parece inmoral tener que hablar de algunos asuntos triviales a simple vista. Entre el hambre, las guerras, la pandemia, el cambio climático, la seguridad, la sanidad, la educación, la inmigración, los políticos y sus políticas…no se comprende que se nos tenga que colar un tema como el de montar en bicicleta o patinete.

Tenemos un Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte y lo que cuesta tan solo su redacción tiene un valor estimado de 77.795 euros:

www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-B-2020-42266.pdf, pero consulten también los pasos previos:

www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2020/100920-anteproyecto.aspx

Se supone que recogerá lo contenido en la Agenda Urbana Española (www.aue.gob.es) y la Agenda 2030 (www.agenda2030.gob.es). Todo es complicado, ¿verdad?. ¿Cuánto cuesta que una ley (o una Ordenanza) sea fallida y no se apruebe o se derogue?

Llama la atención que el dineral (655.000 millones de euros) que vendrá ahora destinado a España desde Europa para nuestro rescate advierta de que es para «…ayudar a los Estados a financiar ‘reformas estructurales e inversiones’ para reflotar sus economías. Para recibir el dinero, los gobiernos tendrán que presentar planes de recuperación que muestren que lo gastarán en línea con las recomendaciones económicas que les hace la Comisión y las prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital».

Así que si Europa se entera de que los políticos españoles empiezan por poner trabas a la movilidad sostenible y ecológica, mal vamos.

El alcalde, su equipo de gobierno y otros, se empeñan en apoyar la Ordenanza del concejal de Movilidad, que ha seguido a pie juntillas acatando sin valorar las directrices del reciente Reglamento General de Circulación que expulsa a toda bicicleta y patinete eléctrico de las aceras a cualquier edad contra el tráfico, sin alternativa segura, como Quijotes contra molinos, sin cargo de conciencia ante lo que sí que resulta inmoral como es poner en peligro la vida de los ciudadanos; pero ante el clamor de al menos 6.000 malagueños que decidieron manifestarse el día 14 de febrero, gracias a la iniciativa de la Asociación Ruedas Redondas, no hay claros síntomas de tomar conciencia ni medidas serias de inmediato.

Admitir errores no gusta a nadie, pero siempre será mejor que excusarse cuando lleguen las tragedias. No importa, somos cifras y estadísticas y además nos manipulan como tales. La promesa incumplida, la verdad tergiversada, el antagonismo reconvertido en objetivo, la estrategia de redil…, todo vale porque no hay quien sancione a los que legislan y a los que gobiernan, ya sea gobierno central, autonómico o municipal. Nos queda el control de Europa, aunque ese es otro cantar. Nuestra maquinaria política ya está más que sobredimensionada y se nota que le falta agilidad y le sobra peso con el empacho de personal y burocracia que presenta. Quizá la obesidad funcionarial y política de enquistamiento en puestos públicos tengan que ser tratados como el verdadero cáncer de la democracia plena.

Empezamos a tener mucha frustración y rabia contenida, y los jóvenes maleables que tienen el futuro borrascoso ya saltan a la voz de cualquier causa que les lleve a desfogarse.

Pero en Málaga se juega con ventaja. El malagueño de nacimiento o por elección adopta un carácter como el de la propia tierra y su clima, suave, agradable, no agresivo, pero gracias a Dios o a la madre naturaleza nos anima a contemplar y disertar, así que esta tierra debe ser germen de reivindicación intelectual. Usemos las herramientas legales y echemos por tierra las imposiciones arbitrarias disfrazadas de normas legítimas. Periodistas, estadistas, informáticos, programadores, abogados, médicos, parados, estudiantes, jubilados, deportistas, pensadores…, escribid e inundad los medios, las redes sociales y los registros del Ayuntamiento de escritos para la seguridad de nuestras familias de ahora y las futuras. Venzamos la duda, la vergüenza, la desidia… y no abandonemos el avance del pedaleo que tanto bien nos trae a cuerpo, mente y sociedad.

Insumisos de la toxicidad (toxicity’s unsubmissives).

Ahí lo dejo…