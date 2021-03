Un micrófono indiscreto ha captado un «nos habéis jodido» de Villacís a Casado en un acto. Al fin alguien habla claro. «Nos habéis jodido» es una de las declaraciones más interesantes de Villacís, por sincera y campechana. El fino análisis de la vicealcaldesa de Madrid se refería a que si Ayuso activaba el botón electoral en la Comunidad, Ciudadanos lo iba a pasar mal. Ciudadanos lo está pasando mal, pasándolo bomba, de todas maneras. Ahora puede hacer aquello para lo que nació: pactar con el PP para evitar que se vaya a abrazar a Vox y pactar con el PSOE para evitar que se eche en manos de nacionalistas o podemitas. Los micrófonos no los carga el diablo, los carga un técnico de sonido que luego lo deja encendido todo el rato y capta no solo sonidos; también intenciones y estados de ánimo. «Nos habéis jodido» es ya un grito, una consigna, una frase que también el perplejo ciudadano, y el perplejo Ciudadanos, puede gritar a los vientos, que no son siempre cuatro. Los vientos pueden ser dos o solo uno o puede no soplar viento, sin descartar que con todo este terremoto muchos políticos podrían irse a tomar viento si no juegan bien sus cartas. El deporte nacional es especular sobre dónde va Ciudadanos. De momento, a la presidencia de Murcia. Quizás al desastre en la Comunidad de Madrid y seguro a meter miedo al PP en Andalucía y otros territorios de España. Urge hacer camisetas con «Nos habéis jodido». Y mecheros para fumarse un puro viendo el espectáculo. Y llaveros y marcapáginas y envoltorios de caramelos. Nos habéis jodido suena por los despachos de España en boca de gentes de todo pelaje e ideología. Villacís ha captado el lema de una época, la definición de un estado de cosas. El lema perdurará. Perdurará un día, quiero decir, que es lo que duran aquí las polémicas, los incendios de Twitter y la memoria, nos ha jodido.