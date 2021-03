La soberbia, nombre y adjetivo

La primera palabra y el primer adjetivo que me han venido a la mente, al enterarme de la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid así como de la convocatoria de elecciones anticipadas, no ha sido otra que la de soberbia, no porque considere que Ayuso lo sea, porque equivaldría a decir que es genial, o formidable, y nada más lejos de mi intención. Lo que quería decir es que la soberbia es el sentimiento que provoca un trato arrogante, altivo y despreciativo hacia los demás, lo que no significa que esté tachando como tal a la presidenta de mi Comunidad. Más bien estoy tratando de establecer el paralelismo lingüístico de un concepto, que ni viene a cuento ni es oportuno, aunque resulte oportunista, que nunca se sabe con estos políticos que tenemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que este movimiento ha sido una jugada maestra, «soberbia» diría yo, porque ha logrado captar la atención de todos los medios, y porque se ha hecho con prepotencia, altivez y arrogancia, sinónimos, también, pero adjetivos, al fin y al cabo, que creo definen mejor los hechos mencionados.

Enrique Stuyck Romá. Málaga