No podía creer aquella imagen. Aún recuerdo tener el periódico en mis manos. Era el lunes, 16 de marzo de 2020. La memoria me anda esquiva últimamente, pero esa evocación es nítida: el ejemplar del día, la portada a sangre con una foto de mi compañero Jesús Domínguez a cinco columnas. La avenida de Andalucía desierta. Es una instantánea tomada desde la parte superior del puente de las Américas, el corazón de la bestia urbana una jornada de frenesí laboral cualquiera. Ni un viandante, ni un coche. Aunque se trataba de una imagen, uno se podía imaginar el eco de las sirenas de ambulancias y policías locales, la tibia caricia del frío de aquel mes traicionero, el silencio de la vida que crece en los hogares pero que ha dejado el espacio público, nosotros que somos tan mediterráneos, para poder salvar la existencia. Estos días se cumple un año del inicio del confinamiento que nos tuvo tres meses largos en casita. Fue la primera ola. La que no se vio venir. La que no se quiso ver venir, mejor dicho. La que, al principio de forma silenciosa y luego como un tsunami, arrancó todos los diques de contención de una playa que no podíamos defender. No eran el día D ni estábamos en Dunkerque. La playa de Omaha queda muy lejos. Pero aquí también había playas vacías. Recuerdo mirar varias veces el diccionario para ver cómo se escribía coronavirus. Luego vino lo de covid-19. ¿La ce va en mayúscula o en minúscula? Los días anteriores fueron complicados. La tensión informativa se multiplicó y cuando en Barcelona se suspendió el congreso mundial de telefonía móvil, todo vino rodado: en Málaga fueron el Festival de Cine y, poco después, la Semana Santa. Una Málaga sin Festival de Cine y sin Semana Santa. Piénsenlo bien. Y el frío de la muerte: los primeros números son discretos, pero luego el contador de fallecidos crece, y el de nuevos positivos, y el de curados. Los sindicatos médicos y de enfermería comienzan a enviar notas denunciando que no hay mascarillas ni equipos de protección ni guantes suficientes para todos. Se les manda al matadero en toda España. Ruedas de prensa larguísimas con un presidente del Gobierno que se gusta, habitualmente se luce al lado de alguno de sus ministros, y sonríe y emplea un lenguaje bélico que casa mal con la solemnidad que necesitan esas intervenciones. La sobriedad que uno debe impostar si es incapaz de practicarla en situaciones en las que mueren quienes te rodean. Se acaba la levadura en los supermercados; también el papel higiénico. Es el confinamiento más duro de Europa. Sin saber uno por qué, aquí no se permite ni hacer deporte. Comienzan a caer los muertos en residencias de ancianos. Primero son decenas y luego cientos. Presiones a los periodistas. Hay lágrimas en determinadas noches, justo después de que comience el telediario. Nadie lo vio venir, dicen. Y en algunas de esas residencias el personal huye por miedo y ya no sólo tiene miedo, sino que le han unido a ese espanto la indignidad. No son todas, claros. Unas pocas. Pero esas hacen ruido. Se hurtan las fotos de ataúdes y vemos médicos bailando. La sociedad aséptica y consumista debe prevalecer. El estado de alarma. Multas por no llevar mascarilla, hosteleros clamando ayudas, comerciantes que critican el cierre completo, admoniciones continuas a la población para que respete las normas de seguridad, hay respeto, eso es seguro, pero los números no dejan de crecer. La Unidad Militar de Emergencias desinfecta estaciones de autobús, ferrocarril y aeropuertos. Hay aplausos cada día a las ocho. Pasan bomberos, coches de policía y ambulancias haciendo sonar las sirenas. En la calle permanece ese silencio incómodo, pegajoso, como de reo que va a ser ajusticiado. Hay incertidumbre laboral. Los expedientes de regulación temporal de empleo saltan a la luz pública. Se anuncian ayudas. Nadie coge el teléfono en las oficinas de empleo. Sube el paro, primero levemente y luego se desboca. Tres meses, cien días, China parece haber dejado atrás la pesadilla. Los hoteles echan el cierre, la mayoría. Nadie piensa en el verano, nadie va al Centro a comprar o a comer tras el encierro. Los barrios aguantan. El corazón de la ciudad parece tener arritmia. Me llegan noticias de amigos o conocidos que han vencido al bicho. Otros no, otros sucumben. Aún no está cerca de mí, pero comienza a rodearme. Padres con miedo. No besas a tus sobrinos. Los días pasan y el Viernes Santo la procesión va por dentro. No sé muchas oraciones, pero las que conozco las rezo. Veo noticias sobre cómo hay citas cibernéticas y empiezo a usar programas para tener charlas telemáticas con amigos y conocidos regadas con cerveza. Hay incertidumbre laboral y sanitaria, pero debemos seguir contando historias: vecinas de barrios humildes que tejen mascarillas, un respirador que se arma en Málaga a la velocidad del rayo, el Teléfono de la Esperanza que atiende llamadas de desasosiego, llega el fin del confinamiento y sube la segunda ola. Y luego la tercera. Y parece que viene una cuarta, dicen. Cada vez que escucho lo de que viene una ola me imagino en los veranos eternos de la infancia, en chiringuitos felices en los que se amalgaman las almas de los que se han ido, ellos fueron jóvenes y crecieron y sucumbieron al bicho. Se los llevó antes de tiempo. En Málaga son casi 1.500 fallecidos. En un año. Tiene tela. Hay días malos y otros, medio buenos. Ayudan las series de Netflix. Vamos a salir mejores, más solidarios y cercanos, me dice algún amigo. Sonrío y pienso en la ingenuidad y vuelvo a mirar esa foto sombría de la portada que es innegable incluso para los propagandistas. Pasan los días. La vacuna se intuía entonces. Ya está aquí. Digamos sí a la vida. Digamos gracias a los pocos que han hecho tanto por tantos. Porque todos no fuimos héroes ni falta que nos hace. Una crónica, una imagen, la memoria.