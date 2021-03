Lunes. Ya nos lo advirtió Francesco Piccolo en «Momentos de inadvertida infelicidad» (Anagrama). La frase «y si comemos fuera..» puede abrir, no diría yo un abanico pero sí un ramillete de posibilidades. La frase queda suspendida en el aire, colgada, sin acabar, sugerente, festiva. ¿Y si comemos fuera? Pronunciada con calidez y de repente. Rasga el aire. Suena bien. Venga. Creo recordar que ese libro (como diría Umbral «ahora no me voy a levantar a mirarlo») tenía otro capitulín dedicado a las sensaciones del primer trago de una cerveza. Hay un libro en francés que se titula así. Cuando yo hablaba francés, porque todo el mundo habla de aprender idiomas pero nadie cuenta como se olvidan, pronunciaba bien esa frase en galo: el primer trago de cerveza. A la hora de la sacarina hablamos de política. Pocas dotes de profetas. Me molesta un poco que no me ofrezcan, como a otras mesas, sellar el ticket del parking cercano. Cuando se me pasa el micro ataque de ira reparo en que vinimos andando. Hemos perpetrado, invocado, un rato de felicidad lunera. La felicidad se atrae. Pero no lo aprende uno.

Jueves. Entrevisto a Mario Cortés, diputado del PP en el Congreso. Me cuenta que vive tranquilo a las afueras, cerca del campo, que ha tenido una hija y que le gusta pasear a su perro. Esa vida tranquila, alejada del navajeo y la tensión que vivió como concejal en Málaga, contrasta con la que observa dos días a la semana en Madrid. «Tendrías que ver las comisiones». Cortés es bonachón y cortés, ingeniero y nos cuenta a los periodistas fuera de cámara algunos chismes jugosos de la corte, de la vida parlamentaria, de diputados de varios signos. A los de provincias siempre nos han encandilado mucho estas noticias de Madrid, los intríngulis de los cenáculos («que va, ya no hay, todo cierra pronto, no puedo ni quedar con otros diputados jóvenes»), las conspiraciones, el hemiciclo caliente, los salones del poder. Recuerdo que una vez tras un almuerzo en el Palace, José Andrés Torres Mora me convidó a dar un garbeo por el Congreso. Me senté en el escaño del presidente del Gobierno, que entonces era Zapatero. Me tomaron unas fotos que vete a saber dónde andarán. El caso es que me sentí algo intimidado, pero más que sentir el peso de la púrpura experimenté un súbito deseo de merendar croquetas. Pero me tomé un cóctel en Del Diego, en calle La Reina. Luego me fui andando con unos amigos hacia Huertas o quizás fuera Chueca y terminé la noche como la acababa a veces, también en Madrid, cuando era estudiante: pre tambaleante pero digno. Al día siguiente tomé un AVE hacia la vida tranquila. En la vida real los AVE se cogen. En los textos de los diaristas, los AVE se toman. Yo quiero ser diputado por la circunscripción inopia.

Viernes. Desayuno en el Casa Lola de la plaza Uncibay. En una mesa está el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; en otra, Javier Frutos, presidente de los hosteleros andaluces. Esto parece Sevilla. A ver si voy a ser yo solo el que no preside nada. A nivel regional, además. Me presido un café y un pitufo a la catalana de York (pitufo catalán no indepe) y atisbo en otra mesa a un escritor. Tiene un café y un portátil. Teclea. A lo mejor está tecleando: «Desayuno en el Casa Lola de la plaza Uncibay». Lo mismo está extendiendo una factura o respondiendo a un correo o disimula y en realidad me observa cavilando por qué yo lo estoy mirando. El caso es que ya no lo miro. La camarera cree que la miro a ella y me trae la cuenta pero yo no quiero irme aún. Pasa un concejal.