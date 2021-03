Ay, la normalidad, esa especie de pacto con la torpeza! Nada más enriquecedor para comprender las incapacidades del hombre que tomar consciencia de un niño cumpliendo con su necesidad de descubrir el mundo para comprenderlo. Aunque, pensándolo bien, si nunca le ha ocurrido, amable leyente, guárdese de ello:

–¿Qué es la normalidad, papá?

Asombrado, el padre, un buen padre como casi todos, carraspea la garganta, como aclarándola, para, en un acto de defensa de su ego y de su disfrazado desconocimiento, verificando un alarde de rapidez mental, huye del escenario para responderle:

–Pero, nene, quién eres tú, de qué planeta vienes... Esto no es normal... Vaya preguntita, con solo cinco añitos, campeón... Prometo que te lo explicaré cuando seas más mayor, ahora, mejor jugamos con la Wii, ¿vale?

–Papa, ¿qué es exactamente la normalidad? -mismo niño y mismo padre, diez años después.

–Eso me suena, nene... ¿Te acuerdas de que me lo preguntaste con cinco años y que prometí que te lo explicaría cuando fueras más mayor?

–No, no me acuerdo, papá.

–Pues sí, así fue y mantengo mi promesa: te lo explicaré cuando hayas vivido un poco más. Ahora, porque yo te lo pedí antes, es decir, anoche, por favor, enséñame tú a manejar WhatsApp, ¿vale?

–Hijo, me suena, pero no me acuerdo: ¿qué es la normalidad? -mismo padre y mismo hijo, cuarenta años más tarde.

–Papá, si mañana sigues sin acordarte, ya te lo explicaré yo cuando venga a verte. Ahora, por favor, tómate las pastillas para la memoria.

Dentro de los cánones de lo cotidiano, la situación evocada forma parte de la normalidad, una normalidad injusta y no deseable que explicita el infinito interés por comprender de los niños, del que los adultos nos asustamos a lo largo del camino.

–¿Qué va ser la normalidad, tío...? ¡Jo, su propio nombre lo dice, nor-ma-li-dad! ¡Hay que ver que preguntas me haces...!

Pero no, no es tan fácil. Por ejemplo y sin acrimonia, el espíritu que mueve a cada tribu política, le otorga forma y límites a «su normalidad», la de cada una, y, como consecuencia, por la ley de la polaridad, le infunde forma y límites a la «anormalidad» de sus adversarios. O, dicho de otra manera, la antropofagia, como hábito cotidiano, podría, por ejemplo, formar parte de la benevolente normalidad de una tribu y, al mismo tiempo, ser parte conformante de la aberrante anormalidad de otra tribu.

En realidad, la idea de lo «normal» no es comprensible más allá del microcosmos en el que se produce, que, a fin de cuentas, es el que la justifica. En los macrocosmos, en su sentido más universal, no existe la normalidad, ni tan siquiera la que, forzando el parafraseo, le correspondería a la trinidad cristiana: la de las tres normalidades distintas y una sola verdadera.

La más que evidente normalidad con la que nuestros elegidos para el sanedrín patrio se cruzan preguntas del calado de «señoría, ¿considera usted normal la explicación que acaba de darle a todos los españoles?», ya me exaspera. Sí, lo siento, todos aquellos que, so pretexto de defenderme, bordan su normalidad, exclusivamente la de ellos, con los ásperos hilos de la infacundia y con los groseros hilos de los dicterios, me exasperan.

En este sentido, de manera recurrente, en los últimos tiempos, cuando observo los aires mistagógicos y fatuos de la mayoría de los actores políticos del ágora patria, sin que pueda remediarlo, caigo en la tentación de asumir que todo forma parte de la normalidad de una estratagema urdida in pectore para medir los indicadores de la normalizada mansuetud del respetable, pero me niego a sumirlo. De hecho, el simple ejercicio de haberlo escrito me acaba de producir un potente y espontáneo episodio de piloerección. Rotunda esta sonora palabra, que siempre me llega con una sonrisa y que, más allá de definir solo su significado y ponerme la piel de gallina, hoy, otra vez, me ha evocado muchos momentos felices. Es impresionante el poder de la fonética a palo seco.

El sapiens tribual, por el hecho de serlo, actúa proactivamente para que la normalidad, que debiera ser un bien con mayúsculas, se convierta en un bien huidizo, que, porque responde tanto a la costumbre como a la norma, actúa como freno de la empatía, esa cada vez menos munífica habilidad cognitiva, emocional y afectiva propia del ser humano.

Un dolor.