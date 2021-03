Que el Málaga CF haya encadenado dos victorias consecutivas es algo que no pasaba desde las primeras cinco semanas de competición. Con tantos y tantos contratiempos, dentro y fuera de despachos o de la enfermería, el mérito para la actual plantilla y quienes están al mando de la parcela deportiva es superlativo.

Los seis puntos que han catapultado al equipo hasta los 40, con dos meses y medio de competición por delante, sí que suponen más de media permanencia. Casi habíamos olvidado aquellas dos victorias seguidas en Castellón y frente al Alcorcón en La Rosaleda, tras el traspié del debut liguero en Tenerife, o las otras dos que se cosecharon de manera consecutiva, a mitad de octubre, en La Romareda ante el Zaragoza y como locales contra el Sporting.

Desconozco si ustedes son o no sufridores de estos igualadísimos duelos de la categoría de plata del fútbol español. Y digo bien sufridores, porque el aburrimiento se instala con demasiada frecuencia en una competición demasiado acostumbrada a que los choques se decidan por mínimos destellos, apenas disparos entre los tres palos y, en el colmo de la igualdad, por lanzamientos de penalti que representan no pocas veces el único remate a portería.

Esto último no lo decimos ni mucho menos por el cuadro malaguista, que se encontró en su penúltima puesta en escena con una primera pena máxima a su favor después de casi 40 jornadas (frótense los ojos, sí). Así habíamos perdido ya la cuenta de los minutos que llevábamos sin poder apelar al espíritu de Kiricocho.

Contra el Sabadell no fue la única tendencia que se rompió. Ya lo dijo Sergio Pellicer a la conclusión del encuentro, sus pupilos habían completado el partido más redondo de toda la campaña. Por eso mismo considero que el segundo tanto de Luis Muñoz, materializado después de un penalti que él mismo forzó, marcó un antes y un después. Y que por esta misma razón hay que encomendarse desde ya a Kiricocho como nuevo talismán blanquiazul.

El legendario personaje referenciado inicialmente por Bilardo, allá por los años ochenta, volvió a convertirse en protagonista días después del mencionado penalti ante el Sabadell. Por si no lo escucharon o leyeron, en la eliminatoria de Champions por la que el Sevilla sufrió en propia carne al gigante Haaland, el guardameta Bono le gritó varias veces «Kiricocho» al goleador y consiguió en primera instancia que fallase la pena máxima. Luego el colegiado mandó repetirlo, esta vez sí hubo acierto y fue el propio Haaland el encargado de responderle, sin saber su significado, lo de «Kiricocho, Kiricocho, Kiricocho».

La primera vez que escuché hablar a un portero sobre el mal fario del famoso Kiricocho fue con el Málaga CF en Champions. Me confesaron que el cuadro adiestrado por Pellegrini tenía un arma secreta para pasar rondas y más rondas, gracias a que cuando se acercaba un futbolista rival a la portería era el propio ayudante del chileno, el ex guardameta argentino Rubén Cousillas, el encargado de encomendarse a «Kiricocho».

Luego supe que hasta Joan Capdevila la había usado una única vez, justo cuando Robben encaró a Casillas en la final que le otorgó a España el Mundial de Sudáfrica. «Es lo primero que se me pasó por la cabeza. No la he utilizado más», explicó tras reconocer que el término lo había aprendido de la etapa del propio Cousillas en el Villarreal.

¿Y quién fue el dichoso Kiricocho? Pues leyenda o no, Bilardo lo hizo famoso durante su etapa en el banquillo de Estudiantes de La Plata. Al parecer se trataría de un aficionado que atraería la mala suerte. En cada entrenamiento que presenciaba, un futbolista resultaba lesionada. Al mítico entrenador no se le ocurrió otra cosa que mandar al muchacho a recibir a los conjuntos rivales. Estudiantes sólo perdió ese año un encuentro en casa y se proclamó campeón.