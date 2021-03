Da un poco de vergüenza, por decirlo así, ver últimamente las noticias, enterarse de los tejemanejes políticos, ojear los periódicos y entre las fotos encontrarse con la imagen de lo inapropiado y observar cómo se chocan las manos la codicia y la irresponsabilidad, cómo empuja y aparta el interés particular el abrazo del interés general, cómo juegan unos y otros contra todos, cómo se cambian de bando, de chaqueta y de discurso los políticos y notar que a pesar de todo esto no sienten el más mínimo rubor ninguno y no se ve en sus caras ni una expresión de duda o pudor cuando renuncian a lo que prometieron o se vencen hacia al lado contrario o acorralan contra el abismo las soluciones que tanto anunciaban tener antes.

Da bastante pena, por tirar por lo bajo, comprobar que ni siquiera en una situación tan dramática como la que atravesamos durante tan largo tiempo sigan remando los partidos hacia su propio alivio mientras saltan por la borda las pocas posibilidades que nos quedan, es una lástima que por encima de una multitud anónima esperando ayuda siga mirando la política cómo sacar ventaja cuando no tajada personal o partidista. Decían los emergentes partidos que venían a renovarlo todo, pero sólo han innovado en las maneras de hacer lo mismo, ahora todo son caras nuevas pero tan duras como las de antes y algunas incluso todavía más viejas.

Y como si la pena y la vergüenza no fuera suficiente mala compañía vienen el miedo y el asco cogidos de la mano tarareando cánticos rastreros censurados tiempo atrás por el sentido común y un mínimo respeto por la convivencia. El odio va tomando la palabra arrinconando el entendimiento y todos los discursos ya valen lo mismo, igualados por abajo, vale tanto una palabra como una patada, se lanzan, esquivan, impactan. Debates que buscan el KO en vez del OK.