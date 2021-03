A veces uno flipa sin aditivos, es decir, sin añadidos y en el sentido exacto que custodia la RAE en una de sus acepciones. Resulta que, hoy, que es domingo, justo después de desayunar -uno no sabe hacer dos cosas a la vez-, mientras ojeaba el dominical de esta misma cabecera, el titular de una entrevista me ha golpeado violentamente en la vista. Hay días en los que los titulares se levantan juguetones: «Con posturas inmovilistas las ciudades no progresan» reza el titular. Uno que, además de perspectiva en años, es prudente en sus cosas y sus casos, en lugar de quedarse reactivamente pasmado por la profundidad de Perogrullo de la afirmación, ha decidido ilustrarse y culturizarse proactivamente con su contenido.

El protagonista de la entrevista es don Carlos Rubio, es decir, en sazón, el máximo representante de la Autoridad Portuaria de Málaga. La reflexión de Perogrullo de don Carlos se refiere al falhotel cuya ubicación, si alguien desde las alturas no lo remedia, desde la orilla de la mar dará fe de la ciudad de Málaga en el sentido más erecto del concepto. Málaga, la bella, a posteriori de la erección del falhotel podrá erigirse en la primera ciudad fehacientemente hermafrodita del planeta. Original, el asunto, oye.

Respetuosamente emulando el comercial de Nespresso, ¿en serio, don Carlos...? ¿La intencionalidad del edificio es «aportarle valor añadido a la ciudad», como, según usted, ocurrió con la Alcazaba, la Catedral y con la Torre Eiffel, que también modificaron el entorno y el paisaje? ¿En serio, don Carlos...? ¿Está usted seguro de que las ciudades turísticas serias, científicas y proactivas de nuestros días, respecto de su responsabilidad con la historia están obligadas a edificar un edificio icónico del siglo XXI? ¿En serio, don Carlos...?

Uno, que se dedica profesionalmente a la consultoría turística, sin ánimo de llevarle la contraria a don Carlos, no lo ve tan claro como él. Torpeza en carne viva, la mía, supongo... La verdad, amable leyente, por más vueltas que le doy no veo la oportunidad que puede aportarle a Bruselas, Brujas o Gantes, por ejemplo, elevar un «valor añadido de tropecientos metros de altura» en ningún sitio de sus dominios, ni veo la ventaja añadida que le aportaría a Praga un edificio cuyo insultante estado de erección fuera visible desde la Plaza Vieja o el Puente de Carlos o el Palacio de Praga o la Torre de la Pólvora, ni comprendo el intríngulis de subir al Sagrado Corazón o a la Torre Eiffel de París o a la Alhambra de Granada, para, desde sus alturas, señalar a un edificio sin ningún elemento realmente diferenciador, para con tono emocionado exclamar ¡Oh... mira allá, en lontananza, el icono de la grandeza del siglo XXI que contribuye a la desestacionalización turística y a elevar el perfil del consumidor turístico de la ciudad. ¡Loor al falhotel mágico!

Con cierta tristeza observo cómo con excesiva recurrencia se trata de adjudicar a los genes del proyecto hotelero del puerto la capacidad de, por arte de birlibirloque, ser el reclamo mágico para el consumidor turístico de alto nivel.

–Cariño, vayamos a Málaga para ver la ciudad y el mar desde la suite presidencial del nuevo hotel icono del siglo XXI. Y, después, ya si eso, salimos y visitamos la ciudad antes de cenar.

Con franqueza, me da que no, me da que así no funciona el cliente de alto nivel al que con cierto desconocimiento nos referimos demasiadas veces.

Málaga aún no está preparada para convertirse en un verdadero destino de lujo. Sobra mucho y falta mucho que eliminar y que añadirle a su ser esencial para ello y, en estas lides, la impaciencia no es la mejor amiga. Sería deseable y sabio que todos, es decir, todos..., prescindiendo del deletéreo oportunismo, supiéramos encontrar la verdadera igualdad matemática entre por un lado, el ansia, la esperanza, el anhelo, la aspiración... y, del otro lado, las verdaderas capacidades sincronizadas para verificar la citada igualdad matemática. Y, con franqueza, desde mi punto de vista, lo que acabo de expresar ni por asomo, tiene algo que ver con el inmovilismo y sí mucho que ver con la cuenta de resultados de explotación turística sostenidamente posible del proyecto hotelero al que me refiero. Salvo intervención milagrosa de por medio, en el mundo real, sostenidamente, los números, no salen. Así que, de llevarse a cabo, en algún momento habrá que «darle salida al proyecto». O sea... Ay, ay, ay...

Bueno, pues eso, que esta mañana me he sobresaltado y que a lo mejor uno de estos días me uno a alguna de las posturas sobre la torrecita de marras, que ruido, lo que se dice ruido del fetén, sí que está haciendo...