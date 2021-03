Señora Tocón, con este ruego, porque esto ya es una petición, un ruego en todo su significado, lo que intentamos es hacer una llamada de atención para que se proceda a cobrar a los restaurantes en concepto de Tasa por Recogida de Basuras solo por los metros utilizados de salón o terraza dedicados a comedor. Hay que tener voluntad política de querer hacer las cosas. En este caso, querer solucionar los problemas reales de nuestros vecinos. No se trata de poner obstáculos a todo sino de todo lo contrario.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular estamos absolutamente convencidos de que lo que proponemos es legal. Que se puede hacer y que solo falta, como le digo, querer ponerlo en práctica. No proponemos una modificación de la ordenanza nº 4, únicamente que se aplique en los términos en los que está redactada y me ciño a la normativa:

Que se ajuste a los metros utilizados y si en el estado de alarma no se utilizó ninguno ya que permanecieron cerrados y luego fueron los que establecían los sucesivos decretos de estado de alarma.

Si ningún metro cuadrado se ha utilizado durante el estado de alarma en el que los restaurantes han estado cerrados, el importe de la cuota tributaria habrá de ser de 0 euros porque el criterio para determinar la cuantía es el de m2 utilizados.

Que se facture la realidad y no lo que ustedes quieren justificar.

Que no vendan ustedes un ahorro irreal, porque el tal ahorro es la ausencia de facturación al Ayuntamiento por parte de la Mancomunidad por la falta de basura producida.

Menos basura, menos camiones y menos traslados. El ahorro el Ayuntamiento no lo repercute en quien lo produce, los vecinos. Se lo embolsa y lo vende como una buena gestión. Falso.

Un poco de empatía es lo que echamos en falta en este equipo de gobierno. No vale achacar todos los males y la negativa a paliar las dificultades de nuestros vecinos a la deuda heredada. Nuestros vecinos no necesitan excusas, quieren soluciones y su Ayuntamiento es la administración más cercana y a ella recurren cuando tienen dificultades. Hemos podido comprobar que ustedes son incapaces de gestionar con éxito esta administración.

Si ustedes se sienten incapaces. Si usted, Sra. Tocón, se ve sobrepasada y no ve salida a la situación tan catastrófica a la que recurren siempre para negar soluciones, váyanse. Váyanse. Dejen que otros solucionen lo que ustedes son incapaces de hacer. Gestionar para dar soluciones. Ya sé que me va a contestar con que si la deuda, con que si la ley dice, que si utilizando sus palabras «el poquito dinero que entra en este ayuntamiento es para amortizar», que si mi portavoz generó ella sola las siete plagas bíblicas…

Excusas. Usted sabe, tan bien como yo, que eso no es verdad. Porque lo saben. Ustedes se sientan en el sillón que ocupan por quien generó esa deuda y no les ha importado reunirse, comer y jalear a quien antes detestaban. No se sonrojan, ni tan siquiera un poco cuando dicen que este ayuntamiento está en quiebra técnica para ayudar a los vecinos, llámese empresarios, comerciantes, hoteleros, autónomos …, y tampoco lo hacen, el sonrojarse, cuando en una misma semana contratan a dedo al último asesor que al alcalde le permitía el reglamento nombrar, ya tenemos 12, y adjudicar una plaza, de forma más que sospechosa, ya se encargarán los tribunales de decirlo, de una asesora jurídica para una de las empresas municipales. Ambos excandidatos socialistas. Curioso. Para esto si hay dinero. Curioso. Y podríamos seguir….

Termino, señor alcalde y señora Tocón. Este grupo municipal ha formulado este ruego con la esperanza de que ustedes ejerzan la responsabilidad que en estos momentos ostentan y den respuesta positiva a tantas personas que tienen nombre, apellidos, familia…

Sean ustedes de verdad y, por una vez, la solución y no el problema.