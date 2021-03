Moncho Fernández y José Luis Mateo nos acostumbran verano tras verano a estar atentos a sus operaciones. El equipo dirigido en la pista por el malagueño Pepe Pozas tiene a dos gurús en el banquillo y los despachos que no hacen otra cosa que traer talento oculto a nuestra Liga. Este verano aterrizaba en Santiago un espigado lituano en el que casi nadie reparó: Laurynas Birutis. Su presentación en sociedad fue brutal. 27 puntos, 11 rebotes, tres tapones, 41 de valoración y MVP de la jornada uno. «Es flor de un día» pensaron algunos, pero terminado el primer mes de la competición lograba el MVP del mes de septiembre. Un trofeo que sólo habían logrado antes tres compatriotas suyos: Arvydas Sabonis, Arturas Karnisovas y Arvydas Macijauskas.

Las lesiones le han frenado pero aún conserva unos números demoledores para un jugador de 23 años y debutante en la ACB.

Su padre, Sigitas Birutus, fue un duro pívot de 2,04 metros que hizo casi toda su carrera en las filas del Siauliai en los años 90. El pequeño Lauris siempre acompañaba a su padre a las canchas aunque era tan pequeño que no lo recuerda. «Sólo lo que he visto en vídeos», decía en una entrevista a la web oficial de la liga lituana.

A pesar de sus números y de ser internacional con su país desde los 16 años, muchos no creyeron en él. Le etiquetaban de blando, de ser demasiado bueno y de una timidez extrema fuera de la cancha que se contagiaba al parque. Sin embargo hubo un hombre que creyó ciegamente en él: Antanas Sireika. «Puedes decirle que tendrá que trabajar ocho horas en lugar de tres y lo hará con mucha ilusión. Es un niño de carácter amable, quizás lento. Pero es muy trabajador y receptivo. No se queja y tiene el talento más importante, el talento para el trabajo».

Con 19 años había dominado la segunda división lituana y con Sireika se convirtió en el MVP de la liga, a los 20 años, con casi 15 puntos, más de siete rebotes y 1,3 tapones. Estaba en el buen camino. Su referente había dejado de ser Jonas Valanciunas y pasaba a ser Pau Gasol. Desde sus 2,13 metros se enseñaba al mundo.

El verano anterior coincidía con Francis Alonso en el Europeo U20 de Finlandia 2016. Marc García y el malagueño guiaban a España a un oro sorprendente. Birutis llevó a su Lituania a la plata. Un pívot a la vieja usanza. No tira de tres puntos y provoca muchas faltas personales, es el cuarto jugador de la ACB que más recibe y el cuarto que más tiros libres efectúa, con una brazos largos que intimidan mucho en defensa y con la capacidad de anotar tiros desequilibrados.

Lauris o Biras como le llaman sus compañeros no pudo disputar el partido del pasado fin de semana. Se ha estado recuperando de unos problemas de rodilla que le lastran desde principios del mes de enero, pero gracias a un tratamiento de infiltraciones de plasma estará este sábado en el SAR para medirse a Unicaja. Volverá bajo los atentos ojos de su padre que siempre ve sus partidos y al final del partido le ayudara a corregir errores. «Tenerlo cerca me ayuda mucho. No puedes descansar. Hay que seguir mejorando. Él me empuja y sabe que hacer porque ya pasó antes por esto». Su mentor, Sireika, le pone el listón alto. «Puedo compararlo con Paulius Jankunas, es otro tipo de jugador, pero mentalmente son muy parecidos».

Mañana, el nuevo Unicaja de Fotis Katsikaris, pasa la prueba del algodón ante un conjunto que se juega la vida. Si los malagueños necesitan la victoria para luchar esa octava plaza de la liga, los gallegos la necesitan para seguir en la ACB. Las lesiones y el COVID han mermado todo el año al Obradoiro y lo seguirán haciendo este sábado. Es una buena oportunidad de sumar y de continuar construyendo un proyecto ganador que tenga prolongación la próxima temporada.

Suerte... y poneos la mascarilla.