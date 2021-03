La institución de salud mental está situada a unos sesenta kilómetros de Madrid, al fondo de un verde valle de hayas con algunas incursiones de coníferas y una estrecha carretera. Solo muy pocos pueden permitirse el pago de su internamiento por sus respectivas familias en un centro privado en el que gozan de toda clase de comodidades menos una, la de salir al exterior, quedando así aislados del mundo por unos elevados muros, eso sí, pintados de vivos colores como salidos de las manos de un niño.

Los cuatro, tres hombres y una mujer, forman una comuna que no permite admisiones, aunque en el Psiquiátrico Nacional, tal es su nombre, hay más ex políticos, pero ninguno alcanza la fama y el poder de los citados y, además, no participan de la necesidad malsana de estar siempre enredando juntos; según se dice, se habían cogido mucho apego de sus tiempos de libertad.

Se los presentamos. Simón padece un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), con presencia de obsesiones y rituales que no puede controlar ni detener y que se acompañan de una desmesurada y patológica fruición por las mentiras, sean de la clase que sean. Este interno es el de más alto rango, porque en la institución se respetan mucho las jerarquías, dadas las alcurnias de todos los internos y el interés de ellos por las distinciones.

Ivannus afectado de brotes psicóticos con sus correspondientes delirios -se considera permanentemente perseguido, dice que por los hombres de las cloacas, y cree que la televisión le envía mensajes secretos- y alucinaciones -afirma ver a Stalin todas las noches y a Chávez y Maduro los fines de semana-. Por su parte, Saulo está aquejado de un trastorno de estrés postraumático (TEPT), consecuencia de sucesivas derrotas en las lides políticas de antaño, y también se duele de conflictos internos del partido que otrora presidió y de las constantes dudas sobre su liderazgo.

En cuanto a la única mujer del grupo, Isis, también como el anterior compañero del centro, está afectada de un TEPT y se la suele ver por los pasillos preguntándose a sí misma por qué la llaman liberal y a su ex partido también; como si fuera una derviche da vueltas sobre sí misma en los jardines describiendo círculos concéntricos durante horas.

En fin, en la institución, más allá de los internos habitan, parece que con vida propia, sus pensamientos, estados de ánimo, sentimientos, depresiones y t euforias, pánicos y ansiedades… como seres invisibles apresados entre los muros. En las historias clínicas de los miembros de esta gran familia, se hacen cábalas sobre los genes e historias familiares, desequilibrios químicos del cerebro, el abuso de drogas… Pero lo cierto es que ni los fármacos, las discusiones grupales o, incluso, las terapias electroconvulsivas, han surtido mejorías.

Están condenados a permanecer de por vida en la institución. Solo saldrán de allí cuando la familia respectiva se haga cargo de sus cadáveres para disponer las obligadas inhumaciones. El director de la institución, de pelo blanco alborotado y vestimenta siempre informal y que, en otro momento, allá cuando la pandemia, había trabajado como vocero gubernamental, habla con frecuencia, sin saber que él también está preso, de la inteligentísima obra de John Kenneddy Toole ‘La conjura de los necios’, merecedora del Premio Pulitzer de 1981. Y es que, cada uno a su modo, los cuatro planean un golpe de mano para hacerse con la institución y desde allí regir el país.

Pero, sin duda, el personaje que más sabe de todo cuanto acontece entre aquellas viejas paredes de las tantas veces reformada institución, es el jardinero, un manchego de fina sabiduría que cita en casa ante su mujer y sus hijos aquella sentencia del siempre vivo William Shakespeare, «en nuestros locos intentos, renunciaremos a lo que somos por lo que esperamos ser».

Más allá del día a día de aquel complejo de pasillos, habitaciones, salas… cuando el visitante se aleja en la tarde por aquella angosta carretera después de un tiempo prudente de conversación con su allegado, si mira por el retrovisor, solo alcanza a ver aquellos muros pintados de color y fantasía. Leopoldo María Panero había escrito:

Dos atletas saltan de un lado a

otro de mí

lanzando gritos y bromeando

acerca de la vida;

y no sé sus nombres. Y en mi

alma vacía escucho siempre

cómo se balancean los trapecios.

Dos atletas saltan de un lado a

otro de mi alma

contentos de que esté tan vacía.