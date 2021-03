Pues verás, a pesar de mis apasionadas vocaciones no siempre gocé de tiempo para crecer, ni de nave ni mares para surcarlas, ni de pentagramas ávidos y fecundos folios para preñarlos con el azul profundo de las mares quedas de mi pluma blanca y mis dedos tardos. Pero, afortunadamente para mí, aún era temprano cuando, con el frescor de una atardecida noche de mayo tardío y con el primor de una madre atenta, las letras frías de Darwin le bisbisearon al oído de mis ojos la convicción de que el principal eje maestro para evolucionar es la adaptación.

Los que me conocen saben bien que lo de persuadirme no fue coser y cantar para don Charles Robert. Pero a Dios lo que es de Dios y a Darwin lo que es de Darwin: comprender in extenso los entresijos profundos de la adaptación durante un alongado periodo de vida fue el principal motor de tracción de mi viaje.

A base de horas y días y meses y años asumí la adaptación en un sentido más universal que el biológico con el que me despertó el padre de la evolución. La adaptación ocupaba todos mis momentos en viajes de ida y vuelta sobre la tabla de surfear los siglos de legado de los grandes maestros anteriores y posteriores a Darwin, que, a la postre fueron los que terminaron persuadiéndome de que la maléfica influencia de la frustración, como elemento perturbador de los estados de ánimo del ser humano, es perfectamente negociable y compensable y vencible mediante los mecanismos naturales de la adaptación, que, en este caso, actúan a modo de contrapeso maleable a favor del resultado. La adaptación, como herramienta sutil, es parte primordial del armamento invencible del que dispone el próvido maqui en su lucha sin cuartel contra la frustración, que es la invasora.

Para evitar atraques en falso de los malos navegantes, el faro y el fanal que marcan la entrada al puerto de abrigo del diccionario que define el concepto «adaptación», mediante el código de señales expresan meridianamente que el concepto «rendición» no cabe en las páginas de su invitada, la adaptación, porque adaptación, sensu stricto, no significa claudicación, ni rendimiento, ni humillación, ni postración, ni acatamiento, ni servilismo, ni vasallaje, ni derrota, ni esclavitud, ni sometimiento, ni docilidad, ni resignación...

La adaptación que custodia el puerto de abrigo no encarcela, sino que es una especie de pócima escrita con la tinta invisible del sentido común en estado puro, que siempre garantiza la comodidad del espacio cómodo a favor de todas las partes. Y añado algo sustancial para conocerme:

Comprender en profundidad el significado y el sentido pronominal del verbo adaptar ha venido presidiendo mis actos durante mucha vida en la que una enjundiosa incógnita me ha venido acompañando, obviamente, cada vez adaptada al tempo, al ritmo y al compás de cada momento, y siempre respondiendo a mi estado de madurez en cada fase. Abundo:

Durante muchos miles de días me vine preguntado qué perseguía: ser el afamado actor protagonista en el multitudinario escenario de una vocación acallada por el estruendoso y horrísono vacío o, por el contrario, ser el anónimo actor de reparto en el silente y recogido escenario de una vocación vibrantemente desbocada por los apianados susurros. Y resulta que a base de recitar de memoria todos los tiempos del verbo adaptar terminé tomando consciencia de que ambas cosas son posibles, sin efectos secundarios, siempre que atienda a dos condiciones:

Una, no aspirar a ser aventajado aprendiz de Zeus representando ambos papeles a la vez. Dos, asumir el papel que corresponda en cada momento sin confundir guión con esencia. En este sentido, recuerdo como alguna vez el destino confabuló en mi contra y, sin pretender ser el padre de los dioses y de los hombres, hube de sobrevivir al oxímoron metafórico de asumir el papel de un personaje con crasitud morbosa que huía de sí mismo a base de presumir de la caquexia crónica en la que me refugiaba. De este episodio aprendí que por más serenidad que me embargue, he de mantener la consciencia ojo avizor, vigilando al destino que a veces se convierte en un redomado peligro del que no es fácil escapar.

Y eso, que caminando y caminando, a base del más depurado kung-fu de las emociones y los sueños, aquí está el tío: cinturón negro en adaptación.