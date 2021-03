Como decía el otro, Sócrates, para más señas, «yo sólo sé que no sé nada». No soy epidemiólogo, ni espero serlo. «Si no conoces el tema, mejor guarda silencio», suelen sentenciar en los foros las sutiles tendencias de las censuras gremiales. Pero si uno no pudiera hablar más que de aquello que conoce, el mundo se sumiría en un profundo y eterno silencio, quizá solamente roto por la voz de la soberbia.

Junto a los conocimientos académicos, la intuición y el sentido común también se alzan como herramientas de sabiduría que nos permiten posicionarnos como ciudadanos. Esto es, en definitiva, el derecho a opinar.

Uno, como les digo, poco sabe de algo y casi nada de muchas cosas, pero incubo en mi interior ciertas semillas propias de los hijos de la sospecha. Y la cuestión es que, hoy por hoy, habiéndonos enfrentado ya a la cruda masacre de varias olas pandémicas a pecho descubierto, hemos pasado de vivir sin vacuna a que, de repente, se nos oferte un suntuoso catálogo tan de colores y procedencias diversas que pareciera sacado de Benetton.

Y si ponemos el foco, tal y como es moda, en la denominada AstraZeneca, no quisiera tanto entrar en el debate sobre sus oscuridades como en hablar de lo que la Administración espera de la ciudadanía. ¿Cómo se puede pedir a la población, así sin más, que restablezca de manera automática la confianza en un medicamento que ha sido sometido a un escrutinio masivo en el marco de un chorreo de casos, sean pocos o muchos, que vinculan su dispensa, entre otras cosas, con la trombosis múltiple? A fin de cuentas, cuando la Agencia Europea de Medicamentos refiere respecto a tales supuestos que «no se han encontrado certezas de que estén relacionados con la vacuna, pero que continuarán con la vigilancia», a servidor le sale sugerir que, habida cuenta de la extraordinaria flacidez de la afirmación, mejor que sigan vigilando y, si eso, cuando terminen la guardia y me lo cuenten, ya veré yo si me pincho o no. No vaya a ser que las certezas de la vigilancia salgan a la palestra, «¿qué hay de nuevo, viejo?», cuando la jeringa ya haya pasado por mi brazo.

Que mil portavoces pretendan ahora inocular y convencer a la opinión pública de la enorme fiabilidad de la AstraZeneca, en contraposición con el halo de sospecha que la envolvía hace tan sólo unos días, únicamente me traslada un más que pretendido viraje político con la intención de desactivar el alarmismo generado. Un alarmismo no sólo relacionado con la vinculación de la vacuna a sus presuntos efectos secundarios adversos, sino, además, con la mala gestión política de una campaña de vacunación europea protagonizada por los retrasos en las entregas de las dosis, la ralentización de las pautas completas de vacunación, las disputas con los proveedores farmacéuticos y la paralización de los envíos transfronterizos. Y así, danzando los perros más de lo conveniente tras el alza de la suspensión del referido medicamento por parte del grueso de los países europeos, ya no sabe uno si, llegado el momento de la vacunación, quizá fuera mejor permitir que te la endiñen y que sea lo que Dios quiera, o bien dar media vuelta y arrojarte sin escudo a las realidades del coronavirus mientras susurras bajito el consabido «virgencita, que me quede como estoy».

No debiera pretender ninguna administración que la ciudadanía, desde el derecho a la legítima sospecha que enraíza en estos tiempos hostiles y tan estercolados con mentiras, verdades a destiempo y malintencionados silencios, no se sienta, como poco, algo intranquila con el tema. Ya saben, AstraZeneca sí, AstraZeneca no, como cantaba Lole, la de Manuel: «Que sí, que sí, que no, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo». Ole.

De poco sirven ya, a estas alturas de la película, los mensajes emanados desde las portavocías cuyo cargo depende de la libre designación política, mano que les da de comer. Porque tal vez, quizá, lo que verdaderamente echa de menos el ciudadano de a pie por encima del manipulado discurso tranquilizador que procura vendernos la sanidad política, mucho más política que sanitaria, es algo tan sencillo, por ejemplo, como verificar la fiabilidad de la AstraZeneca con un baño en Palomares por parte de nuestros altos mandatarios.