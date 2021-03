Ayer terminó la primera fase de la competición en Segunda B. Muchos de ustedes puede que a estas alturas del año, cuando no suelen estar adjudicados billetes para el ascenso o el descenso, no sepan que el Marbella FC ya ha perdido una categoría. Jugará la próxima campaña en el mejor de los casos en la nueva cuarta categoría, hasta ahora Tercera División, y ahora peleará por no perder otro peldaño.

Fue un domingo de muchas emciones, porque en un pañuelo de unos cuantos puntos (derivado de que los subgrupos de estos primeros meses han sido de apenas diez equipos y por lo tanto de cinco partidos por jornada) había bastante en juego. El drama del conjunto marbellí estaba asumido, pero no así el de otros históricos de la categoría de bronce del fútbol español.

Sabíamos por ejemplo de la mala trayectoria del Deportivo, que aún no se ha recuperado del descenso de la Liga SmartBank o de haberse quedado, hace dos campañas, con la miel en los labios de retornar a Primera. Y también había trascendido la irregular marcha de ese Mérida que estará eternamente ligado a nuestro añorado Juan Gómez «Juanito».

La escuadra emeritense tenía ante sí el reto de jugarse una parte muy importante de su futuro deportivo ante su público, en el estadio Romano. Para añadirle aún más emoción si cabe, la jugada estaba condicionada, además, a una ecuación que tenía a sus aficionados bastante preocupados. Resulta que el eterno rival, el Badajoz, viajaba a Melilla para medirse al equipo del que directamente dependía el Mérida.

Paradojas de la vida, los emeritenses afrontaban esta decisiva jornada con un técnico recién aterrizado y malagueño, como Juanito. El debut de un histórico de la categoría como Miguel Rivera no tuvo el efecto esperado. Las gradas del Romano languidecían con el paso de los minutos, al observar cómo sus jugadores no eran capaces de doblegar al colista del grupo. Sin embargo, todo no serían malas noticias.

Para sorpresa de los congregados, ese mismo Badajoz que en la primera parte no había sido capaz de marcar en el feudo melillense empezó a trenzar jugadas de ataque en una primorosa segunda mitad. Llegó un tanto, otro más, hasta tres. La parroquia romana tuvo que empezar a rendirse ante la evidencia y, contra todo pronóstico, como ni los más viejos del lugar recuerdan, empezó a corear el nombre del eterno rival.

Los pacenses acababan de evitar con su triunfo en Melilla el descenso de categoría del Mérida. Y así se empezaron a suceder a través de las redes sociales las reacciones. Un ilustre seguidor del Badajoz como Alexis «MisterChip» destacaba en su cuenta en Twitter, @2010MisterChip, el testimonio audiovisual de esos cánticos: «Badajoz, Badajoz...».

E indicaba explícitamente: «Este es un vídeo para la historia. Os prometo que yo jamás había visto algo así. El glorioso @CDBadajoz (ganando en Melilla) ha salvado del descenso al Mérida (que ha perdido en casa con el último clasificado) y en el estadio emeritense se canta esto...».