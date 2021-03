Dicen, que la población de hojas de un roble se sentía superior debido a que fue un árbol sagrado para los celtas... Un día, un gorrión hizo sus necesidades encima de una de sus ramas. Con el tiempo, allí creció una planta de muérdago que vivía a expensas del árbol. Entonces, las hojas del quejigo la vituperaban diciendo: «¡Tienes la cara dura!», y otras cosas peores que prefiero no repetir aquí. La pobre planta se justificaba argumentando que ella no tenía la culpa de haber nacido allí, que era un designio de la naturaleza. Pero las hojas no atendían a sus justificaciones y le hacían el vacío girándole la cara. Mucho tiempo después, una plaga de insectos subió por el tronco y poco a poco iban comiéndose a las orgullosas hojas. Desesperadas, viendo que a la planta invasora no le atacaban las chinches, le suplicaron que les ayudase. Ésta pidió auxilio a los pájaros que venían a comerse sus semillas. Y todas las aves del bosque a una se pusieron a despiojar al roble de pulgones. Cuando lo consiguieron, agradecidas las hojas, invitaron a todo aquel que quisiera instalarse en el Quercus. Al final, fueron tantas las plantas de muérdago que echaron raíces en el árbol, que éste acabó secándose. Y es que, aunque es de bien nacidos ser agradecidos, la savia no es infinita...