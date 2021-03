He comprado en un supermercado una botella de agua de medio litro y me ha costado 0,15 céntimos. Proporcionalmente, esta botella de agua resulta más barata que el agua con la que nos duchamos. Envase de plástico, tapón de rosca, etiqueta, el recibo que imprime la cajera, reponedor de las estanterías, camionero que las trae al establecimiento... ¿Cómo puede suceder esto? La ecuación es muy simple. No hace falta saber jugar al ajedrez. Muchísimos ayuntamientos, incluido el de mi pueblo, vendieron hasta nuestra agua a empresas privadas, que nos facturan el agua del grifo al precio que les da la gana con el conocimiento del propio ayuntamiento. ¿Nos tendremos que acabar duchando con agua mineral?