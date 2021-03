En un mismo día, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice que hay que «sacrificar nuestra movilidad» en beneficio de los que vienen de fuera. Y al rato, un llamamiento a evitar las muchedumbres. Y un plan «para evitar aglomeraciones». A ver, vamos a ver si no nos liamos. Me imagino una Junta de Gobierno Local: primer punto, señores, que hay que hacer cosas para que venga la gente en Semana Santa al Centro, que haya ambientito; que si hermandades abiertas, que si música, que si licencias para no sé qué y tal y Pascual. A continuación, segundo punto: cómo evitar aglomeraciones. Las contradicciones, primas de las esquizofrenias, se están sentando junto a nuestros gobernantes federales, autonómicos y locales. Un día es una cosa y al siguiente su contraria. Los franceses han tomado Madrid y ven la ciudad como la tierra del despelote y la jarra de cerveza. De la Torre da la razón al Gobierno (no hay que aprovechar ocasión para llevar la contraria a la Junta) esgrimiendo que está bien que vengan turistas. Justo cuando el Gobierno regional está criticando esas medidas gubernamentales. Nadie está en posesión de la verdad y nadie sabe muy bien cómo conjugar esto de la economía y la salud, pero todos saben jugar a la contra, a no vacunar, a vender planes como si fueran mazapanes de oferta. Las ayudas quedan varadas en las redes burocráticas como alevines en tupidas mallas de pesca. Los gobiernos se miran de reojo pero todos miran a Madrid. El Gobierno ha propuesto un toque de queda a las ocho de la tarde y a la hora de redactar estas líneas no sabemos qué va a pasar, pero es seguro que muchas comunidades se opondrán solo por no dar su brazo a torcer. Se negarán para, al día siguiente, exigir al Gobierno que tome medidas y bla, bla y que no haga dejación de funciones, y bla, bla y más bla y la peña sin vacunar. Hagan sitio, no se me arremolinen, permanezcan atentos y no protesten. Huele a azahar.