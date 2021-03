La histórica «sala mariposa» de La Habana acoge los partidos de la Liga Superior de Baloncesto de Cuba. Allí un joven nacido en el municipio de Boyeros se dio a conocer en el mundo de la pelota naranja con la camiseta de Los Capitalinos. Situada en la Avenida Santa Catalina y diseñada por el arquitecto Isidro Cordobés forma parte de las instalaciones de la universidad de cultura física y deportes Manuel Fajardo. En este espacio protegido por su arquitectura, el hijo de Fidel Rivero demostró que su camino en la vida estaba ligado al baloncesto. Sus inicios habían sido en el voleibol, deporte al que le llevó su familia para paliar su hiperactividad y para alejarlo de las calles de la ciudad. Un inesperado encuentro de su padre con el entrenador de baloncesto de la municipalidad de Boyeros, Reynaldo Calvo, le llevó al basket. Su padre mide 2 metros y el entrenador le preguntó si tenía algún hijo o hija que hubiera heredado su altura, y ahí Jasiel cambió de deporte.

Es el segundo cubano en nuestra liga, después de Javier Justiz, con el que mantiene una gran amistad y con el que habla a diario. «Hablamos todos los días. Cuando yo estaba en Argentina me enviaba mensajes y me decía que podía triunfar en España. Ahora tengo que animarlo yo porque está pasando momentos difíciles», le relataba a Henry Morales en las páginas de El Palco. Aspira a ser el tercer cubano en llegar a la NBA después de la aventura en los Wolves de Andrés Guibert, que paso por la ACB con Ourense y Valladolid, y de la temporada de Lázaro Borrell en los Sonics, que también jugó en España en la LEB para el Inca. «Nadie sabe. A lo mejor tengo esa posibilidad. Vemos a los mejores equipos. No solemos ver a los equipos que están más abajo en la tabla, donde podemos tener la posibilidad de tener un rol en algún equipo. Mis jugadores favoritos son Antetokounmpo y Lebron James».

¿Su secreto? La felicidad. «Siempre tengo que tener la mente positiva y alegre, si no estoy alegre no funciono. Puede ser que tenga algún error para entender el sistema, pero hay que tener la mentalidad positiva. Mientras estés positivo y contento, las cosas saldrán bien». Una motivación que le llevó el pasado 28 de diciembre ante el Joventut a convertirse en el hombre récord del Burgos en la ACB al lograr una valoración de 28 puntos, un espíritu que le llevó a arrasar en las redes sociales durante el confinamiento con un vídeo bailando, «Bailando me siento activo y feliz».

Jasiel se dio a conocer en el Centrobasket de 2014 disputado en Nayarit, al tierra de origen de Gustavo Ayón, con 20 años se presentaba en sociedad y quizás nunca imaginó pasar tanto frío como está pasando en Burgos, «No estoy acostumbrado a abrigarme, fue difícil. Me costó acostumbrarme. Pero vine a cumplir un sueño y la ciudad me ha ayudado mucho. Cuando me baje del avión sin abrigo, me quería morir». La solución que ha encontrado Rivero es crear un hábitat caribeño en su casa donde la temperatura nunca baja de 27 grados.

Su adaptación en la cancha tampoco fue fácil. Venía de un baloncesto muy desorganizado como el cubano y su paso por Uruguay y Argentina le sirvió para preparar su mente para aterrizar en el basket español aunque se encontró con alguna gran sorpresa. «Nunca había jugado contra un jugador tan grande como Tavares, que sin saltar y hacer muchos movimientos está tan cerca. Encima se mueve muy rápido y parece que ocupa todo el campo».

«Papi» Rivero ha superado todos los obstáculos y ya es uno de los grandes puntales del San Pablo junto a Renfroe. Sus últimas actuaciones son aún más decisivas por las bajas que arrastra el Hereda San Pablo Burgos. Mejor jugador de su equipo el miércoles en Riga en la BCL aspira a lograr una nueva victoria para un equipo que se agarra a sus últimas opciones de entrar entre los 4 primeros. No será un partido fácil para el equipo de Fotis Katsikaris que busca su 5 victoria en 6 partidos en la ACB. Suerte… y poneos la mascarilla.