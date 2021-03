Al igual que sucede con los mejores guisos tradicionales, solo al alcance de nuestras madres y abuelas, la historia del football fue cociéndose muy a fuego lento. Fueron muchos los siglos que pasaron en los que rugby y fútbol, fútbol y rugby permanecieron cogidos de la mano hasta que llegó el momento de separarse el uno del otro al alcanzar la mayoría de edad. Debieron tomar rumbos distintos, pero prometieron guardar siempre la esencia por la que fueron concebidos.

Más de un siglo y medio después –en concreto habiendo transcurrido 158 desde el nacimiento de ambos–, el fútbol rompería su promesa con su hermano mayor, y desde hace aproximadamente 30 años, andan distanciados el uno del otro por motivos más que evidentes. Mientras que el del balón ovalado sigue guardando sus principios generales por los que nació, el fútbol se decantó por la gallina de los huevos de oro, hallándose a día de hoy, corrompido por los cuatro costados y en manos de una mafia sin escrúpulos llamada Agentes FIFA, «culpables» de que definitivamente se destruyese el amor entre hermanos y sobre todo por hacer añicos el fin común por el que se crearon: «Pasión y Fidelidad».

Aunque desgraciadamente no estuvimos allí para ser testigos directos de uno de los acontecimientos llamados en el futuro a dar las mayores alegrías y satisfacciones al ser humano, oficialmente la historia del fútbol comenzó a tenerse en cuenta a partir del 26 de octubre de 1863. Fue curiosamente en un pub, la Free Mason Tavern, situada en la Great Queen Street de Londres, donde se reunieron los once representantes de las universidades y sociedades pioneras del fútbol –Kensington School, Crystal Palace, Barnes, War Office, Forest, Crusaiders, Perceval House, Blackheath, Blackheath School, Surbiton y Kilburn–, para acordar la creación del primer organismo oficial del deporte rey: The Football Association.

A pesar de estar sobrepasados por los efectos del maravilloso alucinógeno que proporcionan las tradicionales pintas de cerveza británicas, fueron capaces de acordar el pago anual de una guinea en concepto de suscripción. Además, y poseídos por una inspiración inusual, fijaron las primeras 14 reglas a las que llamaron The Laws of the Game, tomando como modelo las Reglas de Cambridge de 1848.

Como bien es sabido, el alcohol no sienta de igual forma a todos (mientras que a algunos les da por reír, otros son presos del mal humor), por lo que no habría consenso general y fueron necesarias varias reuniones más para que se pudieran hacer públicas las reglas. A la sexta sería la vencida y así, el 8 de diciembre de ese mismo año, se lograría la ansiada unanimidad. Aquel gran acto de fe se produjo como es casi tradicional en las islas cuando se cierra un acuerdo de gran relevancia, rodeados de litros y litros de cerveza en el citado pub, estableciéndose desde esos mismos momentos la sede central de la F.A. allí mismo.

Fue en aquel lugar sagrado donde se establecieron las primeras bases de este deporte en auge, las cuales fueron amoldándose poco a poco hasta que en 1880 con la creación del primer reglamento fijo, se dio rienda suelta al gran placer de golpear a la pelota. A mayor relevancia de lo allí alcanzado, más litros de cebada bañada en oro se consumían.

Con el paso de los años tanto aquella novedosa actividad física, como su propio reglamento, fueron importados por el resto de países europeos. En España debemos tan distinguido honor a los estudiantes que allá por el último tramo del siglo XIX regresaron de Londres tras completar su formación académica, en unos casos, y a los propios ingleses que desembarcaron en las costas españolas, especialmente en las de Huelva y Bilbao.