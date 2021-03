A veces, las más de las veces, pasamos de la felicidad al dolor, de la alegría al enfado y/o a la tristeza, de la abulia a la excitación... sin tomar consciencia de la metamorfosis que vehiculiza el desplazamiento entre un estado de ánimo y el otro. A la velocidad del rayo «identificamos» el detonante que activó el suceso, pero sin tomar consciencia de la esencia del mismo.

Por ejemplo, ocurre que, sin pedir permiso a nadie, a lo largo de la vida vamos elaborando un guión de expectativas que terminan convirtiéndose en nuestras expectativas de cabecera en las que, obviamente, como seres tribales que somos, participan los prójimos de nuestra tribu. Y, a continuación, ocurre que si el prójimo de turno, que jamás tuvo noticias de nuestro guión, con su participación no cumple fielmente con nuestras expectativas, indefectiblemente, nos mueve a la casilla de la frustración, que actúa a modo de deletéreo nadir de la felicidad.

–¿Quién si no...? El culpable de mi estado de infelicidad, tristeza y enfado eres tú maldito Fulanito Pérez Oso, como siempre, insolidario. Tú y tu consuetudinaria e inveterada desconsideración. Dime, ¿qué trabajo te habría costado...? Pero no, tú erre que erre, poniendo el dedo en mi herida... Eres un recalcitrante e incorregible egoísta que no merece ni mi amistad ni mi respeto. Estás enfermo...

Naturalmente, el señor Pérez Oso, con la inconmensurable pachorra que expresan sus apellidos, mientras escuchaba la reacción de su «amigo», con asombrosa sorpresa permaneció in albis.

La explicación científica de la escena se resume escuetamente en que para que la felicidad del sufriente fuera posible, el prójimo habría tenido que actuar a su favor facilitando que sus expectativas llegaran a buen término. Expresado de otra manera, «yo no soy feliz por culpa de los otros». O sea, en román paladino, nuestra felicidad, la nuestra de cada uno, la ponemos en manos del otro, en lugar de asumir en primerísima persona la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia felicidad, que, indubitablemente, es una labor personal y intransferible. Nadie más que uno mismo tiene la capacidad de mover a nadie a la casilla de la frustración mientras asumamos el compromiso de gestionar nuestras emociones y sentimientos conforme van amaneciendo a lo largo del camino.

Amanecer es un bien, quizá el bien más hermoso y afortunadamente inevitable de cuantos compartimos todos los seres de la Naturaleza, al menos de la conocida. El día amanece para el hombre y la mujer. Y para el perro, la gacela, el delfín, la ballena, el albatros, la gaviota, el gusano, la mariposa... Y para las aguas, el aire y la tierra. Y para el abeto, la haya, el bambú, la encina, el clavel, la orquídea, el crisantemo, la rosa... El amanecer primigenio que va de la noche al día es un milagro tan inevitable como previsible que da fe de la transformación del intangible trayecto entre la oscuridad y la luz, pero hay otros amaneceres más imprevisibles que terminan adquiriendo vida propia, los del conocimiento, los de los sentimientos, los de las emociones que trascienden las capacidades corpóreas del sapiens para explicitarlo como entidad.

Amistad, dolor, amor, odio, ternura, envidia, sorpresa, ira, miedo, aversión, alegría, vergüenza, culpa, tristeza..., por pares, van amaneciendo ordenadamente en nuestra vida cumpliendo con la ley de la polaridad y, a la par, dándole forma a la completitud de cada individuo que, muy a pesar de las infinitas similitudes pensables y posibles hacen que cada individuo seamos entidades singulares e irrepetibles, para lo malo y para lo bueno. Tan así es lo que acabo de expresar que hasta el expresidente Rajoy se expreso en el mismo sentido durante su declaración ante el juzgado del pasado miércoles: «Yo no me puedo poner en la mente de las personas porque, entre otras cosas, las personas somos distintas». Genio y figura don Mariano cuando se muestra sesudo en estado puro, tú...

Omar Jayam, el polifacético genio persa, escribió algo así como que las lámparas que se apagan y las esperanzas que se encienden son el amanecer, y las lámparas que se encienden y las esperanzas que se apagan son el anochecer. O sea, que el amanecer, los amaneceres, particulares del sapiens son una suerte de nacimientos y renacimientos concatenados que dan fe y propician el movimiento del universo de cada cual a lo largo de la caminata de su existencia.