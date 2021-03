En una Semana Santa que estamos solemnizando en el interior de nuestros recuerdos, en el de los templos y en las casas de hermandad; en otro septenario sacro que no fue, reformulado desde la tradición más implícita para cofrades y no creyentes, todos atraídos por una devoción gentil la cual se ciñe transformada en cíngulo anímico, estrechamos las emociones generadas en esta época inusual de desasosiego en ciernes a un mes de abril que, de nuevo, nos han sustraído. Sumidos ante tanta adversidad, los museos malagueños Centro Pompidou y Museo Ruso han celebrado su sexto aniversario –la cuarentena del pasado año paralizó la efeméride de su primer lustro de existencia- inmersos en esta tempestad que nos maltrata y vapulea a la cultura de forma terminante. Orhan Pamuk, novelista, ensayista y profesor turco -Premio Nobel de Literatura en 2006- me comenta en su obra ‘El museo de la inocencia’ que los museos son lugares donde el tiempo se transforma en espacio. Málaga, en este último sexenio, ha replanteado su extensión cultural convirtiéndose en epicentro museístico. En palabras de José María Luna, director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos culturales, conductor de ambas pinacotecas, «la llegada de estos museos entrañó en 2015 una mayor proyección de la ciudad y la incorporación de nuevos símbolos y emblemas a su paisaje», al tiempo recuerda que el advenimiento de estas ofertas expositivas «han aportado autoestima» entre los ciudadanos. Esta autopercepción conforma un concepto mental de quién y cómo somos, generando esta positiva imagen a lo largo de los años y favoreciendo nuestra interacción con el entorno de nuestra urbe. En esta época de males y conociendo que el arte nos fortalece, estas salas se convierten en vitales centros rehabilitadores del alma. Larga vida a los museos.