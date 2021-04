Hay que ver lo que anima la redacción un sondeo. Está uno ahí pensando en que vaya tiempos aquellos en los que había más cosas que el covid, esos tiempos de redacciones llenas, cafés a destiempos y cierres atropellados y de pronto alguien dice la frase mágica: ha salido un sondeo. El «ha salido un sondeo» (o encuesta) es el equivalente al «vamos a tomar una cervecita» de antaño a las diez y pico de la noche, una solo, que os conozco, venga, meto esta foto y nos vamos. No es que haya mucha gente en la redacción, aún no, no es que el ambiente sea de no cabe un alfiler, cabe, pero el sondeo está ahí, entra por las redes y los correos, el Twitter y el corresponsal; entra por el aire y tiene ese aroma a novedad y movimiento, un alpiste para el piar de los pájaros de la política y el periodismo y la opinión pública, golondrinas del voto, jilguerillos somos y el piar propagamos. Todos los pájaros comen trigo y la culpa, al gorrión. Ha salido un sondeo de un organismo dependiente de la Consejería de Presidencia que mete follón en el PSOE, dado que lo fotografía en declive (continuamos captando que le falta un revulsivo) y pregunta por María Jesús Montero y Juan Espadas. Susana Díaz es más valorada que ellos. Al PP le sale a devolver. O sea, que me lío, quiero decir que le sale un porcentaje muy alto de intención de voto, un 31,2 por ciento nada menos. Con eso y con Vox (18,1%) sumarían casi tanto como el PSOE en sus mejores, mejores, tiempos, que sacó un 52,5% en el 82. Un 50% en 2004. Preguntan por Macarena Olona, para que todo el mundo vaya sabiendo que va a ser la candidata de Vox en las próximas autonómicas. Y es un extraño preguntar dado que es una diputada al Congreso sin implicación en la politica autonómica. Ay, Macarena. Ciudadanos baja mucho pero para eso no hace falta gastar dinero público en un sondeo. La encuesta le da a Juanma Moreno una consolidación como presidente que se ve en el ambiente. Por eso no hacía falta otorgarle un 30 por ciento de preferencia (¿quién quiere que sea presidente?) entre los encuestados si a los demás les das un cinco o un tres. Parece de sentido común que la diferencia no puede ser tantísima. O eso o nos encanta como deporte detestar a todo el que esté en la oposición. El corrector prefiere destetar. Esta encuesta da argumentos a los que susurran a Juanma que piense en ir adelantando elecciones. El miedo en el PP andaluz era ser el primero en darle consejerías a Vox. A lo mejor llegan los terceros (Murcia, Madrid) a tal honor. Sondeíto tú eres rojo, sondeíto tú eres gualda, al rico sondeo, esto se anima. Hay que ver lo que anima un sondeo. No hay más que preguntar.