Tiempo de espera

88 años. Me han puesto ya las dos dosis de Pfizer. Me he librado pues del Covid. Genial. Pero mis muchos años son mi particular Covid. Este es ya es mucho menos evitable. Los 99 años del Duque de Edimburgo me parecen inalcanzables. ¿Cómo ir pues viviendo lo más gratamente posible el tiempo que me queda?

Mi sueño de esta noche: Estaba Dios mirando a todo su orbe creado y diciéndole: «Ven y abrázame». Y del orbe sólo podíamos contestar nosotros, los humanos. Por supuesto dije que voy. Al despertar me quedé con la maravilla de tener a todo un Dios pidiéndome que le abrace. Esta sensación de que me esperan los brazos de Dios llena todo este tiempo bendito de espera.

Pablo Osés Azcona. Fuengirola