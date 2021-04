La casa de Galapagar es cómoda, y como ya son cinco después de que llegara Aitana pues… todavía está bien de espacio, 220 metros cuadrados, más el jardín, la piscina…, aunque tuvieron que hacer algunas reformas pues la casa se construyó en 2001, de estilo rústico; la cocina, por ejemplo, es de ladrillo antiguo de tejar, salió incluso en la revista El Mueble en 2004, pero entonces no había guardias civiles en la puerta.

-Con nosotros no pueden, Juancar. Te lo digo yo. No se atreven. Y el movimiento feminista tampoco, pese a la guerra queer, así que tranqui.

-Esto es muy desagradable, ¿quién nos iba a decir que… era alumna mía?, y que coincidiéramos en el bar La Huelga, de Lavapiés, es que no estás seguro en ninguna parte.

-¿Quieres otra birra? Lo que no sé es cómo twitter no ha cancelado ese vómito de la cervatillo, ¿y qué tiene de malo que le diga que voy al baño a refrescarme y que la espero allí?, dímelo tú. Incluso, algunos periodistas fachas se refieren a «la manada de la Complutense», ¿para esto hemos luchado por la libertad de expresión tú y yo?

-Pues calla, que de mí dice que soy muy tocón, tócate los… Menos mal que se define como «una tierna joven tonta»…

-Bueno, a mí me llaman macho alfa, así que no te quejes… Ya me pasó con lo de azotar hasta que sangrase a Mariló Montero, ¿y qué pasó?, nada. De esta no me acuerdo…

-Fernanda Freire. Y habrá más cosas por ahí que irán saliendo, acuérdate.

-No sé. Es la novia de un youtuber del enemigo, y que le saco yo 14 años, ¿y eso que más da? Y empotrar aquí el #yositecreo o el #MeToo, ¿me quieres decir a qué viene?, y todo porque aquí la ministra intervino en el programa de la Rociíto, es que sacan las cosas de quicio, joder. Pero ya lo que no soporto -y le dio otro trago a su cerveza de monjes belgas, Tongerlo Lux Blonde- es que la tía diga eso de… «ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni», ¿qué te parece?

-Nauseabundo. Yo no sé si es mejor que estés fuera del Gobierno, hace menos daño…

- El mismo, Juancar, yo soy un tío disfrazado de otro tío. Para decírtelo más finamente, que le encantaba a Tania, es como el río de Heráclito, que nunca es dos veces el mismo.

-Jajaja…, muy bueno, tío. Acuérdate que yo en esta peli fui el primer malo en aparecer, y gracias a Hacienda, después ya vino Echenique y toda la tropa…

- El pijerío podemita, le llaman.

- Ya ves tú, por una foto que me han hecho en un buen restaurante. Es lo que siempre digo, ¿es que los rojos no podemos vivir bien…? Pues te voy a decir una cosa, a ti que te gustan las frases, una chica me preguntó una vez antes de acostarnos, ¿hay algo que deba saber?, ¿y qué le dije?, pues -y Juancar se incorporó del mullido Roche Bobois muy serio, mirándole a los ojos-: Estás preguntándome cómo funciona un reloj. De momento, tú solo mira la hora. Lo escuché en la película Sicario.

- Me gusta, te lo compro, y miró el culo del botellín con ojos de entendido. Oye, el 4-M… Lo que tenga que pasar, pasará, hay que hacer de la necesidad virtud. Quién nos da mucho la lata allá donde vamos es el Frente Obrero, hemos hablado con ellos, pero no hay forma. A lo que voy, la culpa de todo la va a tener el fascismo, que contamina más que el virus, covid y fascismo, estamos trabajando en ello en Comunicación, fíjate como Ayuso retiró lo de «comunismo o libertad», si es lo que te decía, no se atreven, en cambio, yo no me corto un pelo, ¿y quién gana?, pues los atrevidos.

-Anda, pásame otra, y pon unas patatas, por lo menos, que me muero de hambre…

-[Desde la cocina] Pues te digo una cosa, cuando acabe la campaña, voy a tensar la cuerda con Pedro, me encanta, ya verás por dónde se rompe. Pablo Neruda, incluso, lo había escrito:

Me gustas cuando callas

porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi

voz no te toca.

Parece que los ojos se te

hubieran volado

y parece que un beso te

cerrara la boca.