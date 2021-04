Hace unos días recibí una carta de Cruz Roja, de la que soy socio desde que mi amigo Ricardo (hace ya más de veinticinco años) me contaminó de su devoción por ella. En letras grandes reza: “Cuanto mayor es el compromiso, mayor será la acción que logremos”.

Es una bonita palabra que bien usada da para mucho, incluso me atrevo a identificarla con la lealtad con uno mismo cuando decide formar parte de una familia (política). Pongamos que hablo del PSOE-A.

Compromiso es también mojarse, arriesgar a decir en voz alta lo que uno cree honestamente, y por eso no deja de sorprender leer críticas a veteranos socialistas o a mujeres feministas por decir en cada momento qué es lo mejor para el partido donde militan, máxime cuando quién está al frente ha perdido unas primarias y la Junta de Andalucía, ha sacado el peor resultado de la historia de las autonómicas y ha visto como en solo cuatro meses Pedro Sánchez consigue 420.000 votos más. No es poco para valorar el cambio de rumbo. El mismo que necesita el gobierno andaluz, cuyo inacción nos ofrece un cuerpo legislativo hasta la fecha que cabe en una talla 32.

Los partidos que no apuestan por militancia crítica se duermen, se dejan llevar y cuando quieren reaccionar, un encefalograma plano se ha apoderado de su ser. ¿Alguien imagina un periodista que prefiera que no lo lean a tener lectores críticos, exigentes? De todo habrá, oiga.

El PSOE se ha nutrido históricamente del movimiento feminista, pero ahora en Andalucía resulta a ratos molesto. Recuerda a aquellos que gustan de la inmigración a las ocho de la mañana, pero la detestan a las ocho de la tarde. Me gusta la rebeldía de los movimientos feministas, zarandean cuando toca a quien toque.

Opinar es gratuito, no es ilegal y además no engorda; o sí, pero de masa muscular a los partidos que sanamente lo ejercen. Creer que no habrá adelanto electoral es también una opinión respetable, pero no la única para pretender alargar la agonía de una federación hoy huérfana de liderazgo. Sin obviar cómo se las gastan Casado y Egea, muy fans de elecciones anticipadas, repartiendo consejerías a modo de provisión de fondos para el pago final a nivel nacional, si llegara el caso.

Hay también quienes prefieren esperar el advenimiento y nada va con ellos. Ir de OVNI (se sabe, Objeto Volante no Identificado) es tacticismo desnudo de compromiso para no arriesgar. Riesgo a perder. Perder la nada. El compromiso otorga legitimidad y fortaleza interna y externa.