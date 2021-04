Entre hoy y el 4 de mayo, fecha de las elecciones en la Comunidad de Madrid, nos esperan unas encuestas ‘vegetarianas’ que publicará El Periódico de Andorra ante la estúpida norma electoral ‘made in Spain’ de no dar datos a la ciudadanía durante los cinco días que anteceden a unos comicios.

Tras la ostentación balística en forma de amenaza a la que se han visto sometidos políticos españoles, desde Pablo Iglesias a Isabel Ayuso, pasando por María Gámez, directora de la Guardia Civil y el ministro del Interior, señor Marlaska, o el expresidente Zapatero, queda aguantar hasta el próximo martes para saber el resultado final de esta atípica campaña electoral.

Mejor olvidar la amenaza navajera del esquizofrénico ‘señor’ de El Escorial a la ministra Reyes Maroto, al tiempo que habrá que echar ‘pelillos a la mar’ con las declaraciones de la citada política adelantándose a todo el aparato de seguridad de este querido y ‘jodido’ país embozado entre mascarillas de todo tipo.

Cubrir con una irónica sonrisa el fallido debate de La Ser entre varios candidatos, la fuga de ‘aquel’ Pablo que repudiaba Gabilondo, la espera interminable en los estudios de Mónica, Monasterio y Ángel, hasta que este último decidió -o un tal Iván- largarse entre los sollozos de Edmundo, y pasar de largo de los ruegos de Angels, intentando retener al exvicepresidente.

Madrid, ¡oh Madrid!, el sacro lugar donde uno no se encuentra con ‘la ex’, y no yo, que a diario me topo con el pesado Inocencio y su matraca cuando paso a ocupar mi sitio en el adorable Gran Vía de calle Don Cristián.

Toca esperar hasta el recuento del último voto, pues el madrileño se juega vivir con un cierto ‘salero’ o con una trágica ‘sosería’, y esto no es ‘moco de pavo’.